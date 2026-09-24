Farmeando aura con el alcalde de Nueva York

El progresista español ya no mira a París, como hace mil años, sino a Nueva York y este cambio de meca lo reflejan, cada cual a su manera, tanto aquel selfie de las podemitas en Times Square como las fotos de Sánchez en el viaje que acaba de hacer allá. Lo hizo con la excusa de la ONU, donde habló ante un montón de escaños vacíos, pero el plato fuerte era un encuentro con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, al que un progresismo en horas bajas ha subido al pedestal que reserva para sus iconos. Desde el enamoramiento con Barack Hussein Obama no habían tenido una oportunidad igual. Igual o mejor, porque Mamdani es musulmán, y esto cotiza entre la progresía mucho más que un cristiano protestante. Sensible a los dictados de la moda política, el presidente español quería beneficiarse del contacto con el aura del icónico al que se atribuyen grandes poderes para sacar de su letargo a las izquierdas del mundo.

Mamdani no ha hecho prácticamente nada y difícilmente lo hará. Nueva York no tiene plata, que diría Milei, y los proyectos requieren del vil metal. Por su falta no ha podido poner los buses gratis, como prometió, y aumenta el número de los que se cuelan sin pagar, con lo que se reduce la recaudación. Van para largo los economatos que se comprometió a abrir, mientras el presupuesto ya sobrepasa lo previsto. Tampoco pinta bien la construcción de vivienda pública o su rehabilitación, que hay un montón en la ciudad que están hechas un asco por eso, porque no hay plata. Entretanto, cada año llegan cientos de miles de inmigrantes, aunque el progresista sabe que eso no influye para nada en la escasez y la carestía de la vivienda. También sabe que si no hay plata, hay que subirles los impuestos a los ricos y Mamdani lo ha hecho. Pero no puede subirlos todos porque la ciudad no tiene soberanía fiscal plena, y la gobernadora no está por la labor. Es del mismo partido.

La realidad es así de penosa, pero no es en ella donde reina Mamdani. Su poder reside en un lugar de fantasía donde los hechos no cuentan. Es en el imaginario donde despliega su fuerza seductora. Lo consigue sin necesidad de hacer nada, con el talismán de la imagen y unas pocas palabras. Bastan tres o cuatro para que el hechizo surta efecto. Nueva York, musulmán y socialista. Y que prometió el cargo sobre el Corán. Ante esta constelación, el progresista español y Pijus Magnificus Sánchez con él, se derriten. Aunque hay que darle una vuelta a lo de socialista: como dijo una vez Woody Allen, en algunos lugares de EEUU, se llama socialista al que ayuda a un ciego a cruzar la calle.

El contacto con el icono fue en un desayuno. Pena que no fuera, como el de Capote, en Tiffany's, Desayuno con diamantes. No era el momento, con el lío de Zapatero. Pero no fue, que digamos, un escaparate de primera. Estaba la primera ministra de Barbados, muy laborista, pero de un minipaís que hasta hace poco figuró en la lista gris de la UE por temas de blanqueo. Y estaba el portugués António Costa, aupado a la presidencia del Consejo Europeo tras dimitir por unas sospechas de corrupción mucho menos graves que las que cercan a Sánchez. Pero el presidente español sólo estaba allí por el alcalde de la ciudad que más adoran los anticapitalistas. Fue a pillar un poco del carisma que dicen que tiene Mamdani, que eso sí que es percepción subjetiva. Cuantas menos ideas, más iconos necesitan.