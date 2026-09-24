La cloaca socialista y sus atentados contra el Estado de derecho

Esa organización montada en el PSOE para eliminar a los jueces interesados en la corrupción sanchista, tanto la familiar como la política, llegó al extremo de contactar con dos clanes del narcotráfico a fin de abortar la instrucción de la juez Beatriz Biedma sobre la plaza en la Diputación de Badajoz del hermano músico de Pedro Sánchez. Se ofrecía a los delincuentes un trato judicial favorable en sus casos a cambio de que la juez percibiera con meridiana claridad el riesgo que corría al investigar al hermano del presidente del Gobierno en un asunto que finalmente ha acabado en condena.

El tribunal que juzgó a David Sánchez consideró probado que la Diputación de Badajoz creó un puesto de alta dirección sin contenido real a la medida del hermanísimo. Pero antes de llegar a esa sentencia, la juez Biedma y su familia corrieron un enorme peligro. Los miembros de la cloaca sanchista contactaron hasta en cuatro ocasiones con delincuentes de clanes de narcotraficantes, algunos de cuyos miembros habían sido enviados a prisión por la magistrada. La intención del brazo ejecutor del sanchismo era que los seguimientos a la juez y a sus hijas pequeñas por parte de esos criminales arredraran a Biedma.

Esos detalles constan en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la maquinaria que se activó en el PSOE cuando la juez Biedma reparó en el caso de David Sánchez y el juez Peinado reparó en las singulares actividades empresariales y universitarias de Begoña Gómez, esposa de Sánchez y primera catedrática a la que no se conoce licenciatura previa.

Además de los jueces Biedma y Peinado también estaban en el punto de mira de la cloaca de Sánchez el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena –por el caso del exfiscal general García Ortiz, condenado por revelación de datos reservados– o el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO), sección que llevaba a cabo las investigaciones y diligencias de la mayoría de los casos de corrupción que salpican a Sánchez.

Parte de las actividades de esa cloaca/mafia constan en el chat que habían montado la socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, un sujeto apartado de la carrera judicial por violencia de género. Libertad Digital ha tenido acceso a las conversaciones por escrito de estos personajes y no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones, fundamentos y objetivos. "Estamos hablando de atacar a gente metida en las más altas instituciones (Consejo, Supremo, Constitucional, Fiscalía) y es importante saber la disponibilidad de quienes tienen que ser el brazo ejecutor de que se aplique la ley", escribió en el chat grupal Sáenz de Tejada.

Se trataba, por tanto, de atacar al Estado de derecho, eliminar a los jueces que investigaban las actividades delictivas de los corruptos vinculados a Sánchez, ya fueran de la familia o de la familia política, como Cerdán y Ábalos, sus segundos de a bordo. Federico Jiménez Losantos ha señalado que estamos ante el GAL de Pedro Sánchez, pero también incide en que la gravedad de este es mucho mayor que la de aquel, puesto que esta mafia pretendía socavar los cimientos de la democracia, de la separación de poderes y de la justicia, pretendía crear un marco de impunidad para Sánchez por la vía de silenciar a los jueces y a los investigadores, pretendía eliminar los más elementales mecanismos de control.

Lejos de atacar a los miembros de una banda terrorista, la cloaca sanchista atacaba y ataca a los servidores del Estado y se servía y se sirve de los medios de propaganda públicos y comprados con el dinero público para llevar a cabo una masiva operación contra los jueces, fiscales y agentes que se han atrevido y se atreven a actuar contra esa mafia corrupta, mientras se les amenaza físicamente y se les tacha de fascistas, incapaces e inútiles desde las más altas tribunas políticas del socialismo y del "periodismo" socialista. Y por si los ataques verbales no son suficientes se recurre a clanes de delincuentes con el propósito de amedrentarlos.

Estamos sin ninguna duda, y mira que es difícil decirlo en el caso de este Gobierno corrupto hasta la médula, ante el peor caso de corrupción y crimen del sanchismo.