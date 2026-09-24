El desliz de Bardem que desvela el auténtico interés de la izquierda por Maricarmen: "Paquita, no estás sola"

El actor (?) Carlos Bardem fue uno de los rostros conocidos de la izquierda cultural, por llamarlo de alguna manera, que estuvieron este miércoles manifestándose contra el desahucio de Maricarmen.

La noticia ha sido la elegida para lanzar toda una campaña de propaganda con la intención de desviar la atención de los muchos asuntos que están desgastando al Gobierno –desde la catarata de corrupción a la invasión de Ceuta– y tratar de colocar la presión mediática y cierto nivel de presión callejera sobre Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

La historia no es, por supuesto, tal y como la están contando desde la izquierda: Maricarmen no es una persona sin recursos –cobra su pensión– ni abandonada por las instituciones –el Ayuntamiento le ha ofrecido una plaza en una residencia– sino que es una mujer que durante décadas ha vivido en una zona privilegiada de Madrid a un coste que es, como mucho, un tercio del real.

Pero el relato que se está tratando de hacer llegar a la opinión pública es el de un abuso que ha movilizado a los grupos habituales de la extrema izquierda –por ejemplo el Sindicato de Inquilinos– y también algunos miembros del colectivo de abajofirmantes habituales del mundo de la pseudocultura, como Juan Diego Botto, Ana Belén y el ya mencionado Carlos Bardem, conocido sobre todo por ser hermano de Javier, un actor de merecido prestigio mundial, aunque esta capacidad artística no se vea acompañada de una capacidad similar de análisis político.

Precisamente el mayor –por edad– de los Bardem fue el protagonista de una de las anécdotas más reveladoras de las manifestaciones, cuando tomó la palabra junto a Juan Diego Botto para reflejar sus emociones en el momento y dijo: "Esto es maravilloso, esto es solidaridad, Paquita, no estás sola", dirigiéndose a Maricarmen.

Bardem fue corregido inmediatamente, pero el desliz refleja el verdadero interés de todos estos rostros famosos y estas asociaciones de la izquierda por Maricarmen, a la que sólo usan como carne de cañón de su batalla política y de la que algunos ni siquiera se han aprendido el nombre después de que el caso lleve meses moviéndose en esos ambientes y de que el barrio del Retiro –la zona de lujo en la que hasta ayer vivía la propia Maricarmen– haya estado cubierto con carteles sobre ella desde antes del verano.