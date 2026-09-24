El entramado invasor de Mohamed VI en Ceuta enlaza con los vínculos empresariales de Begoña Gómez

La investigación judicial sobre las conexiones de la invasión de Ceuta y su fuente de financiación ha llevado a la policía judicial a un punto: el Majzén. Se trata de la red de influencias empresariales, militares y de inteligencia del rey de Marruecos.

Mohamed VI cuenta en ese grupo con numerosos empresarios a los que ha convertido en millonarios a cambio de que lo apoyen sin fisuras. Y justo en ese grupo es donde penetró a partir de 2018 Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez. Lo hizo a través de un lobby directivo denominado APD Maroc, la flor y nata de los negocios marroquíes.

El Majzén es el círculo de poder más exclusivo que rodea al rey Mohamed VI y que ha sido creado y alimentado por él a mayor gloria de su poder. La juez Tardón ya ha dejado claro que quiere saber quiénes sustentan las redes y medios que impulsaron la invasión de Ceuta por parte de Marruecos. Y la investigación ha puesto la vista en ese núcleo: el Majzén (o Makhzen), un término que designa a la red de poder real, política y económica que controla todos los resortes reales de Marruecos.

Los antiguos depósitos

El término ha cambiado mucho pese a mantener su apariencia. Durante el Protectorado español en Marruecos (1912-1956), se conoció como el Majzén jalifiano a la administración marroquí tutelada por España. Pero ahora no hay más tutela que el poder pleno de Mohamed VI. La palabra procede del árabe y significa "almacén", pero cuidado, un almacén que alude a los antiguos depósitos donde se guardaban los impuestos recaudados.

Y es que realmente el Majzén es el eje del control empresarial y financiero de Marruecos. Justo lo que le preocupa a la investigación del caso abierto por la juez Tardón sobre la invasión de Ceuta. Y es que los investigadores sostienen que esa red de movilización de la gente no es gratuita y está soportada financieramente por elementos cercanos a Mohamed VI.

¿Y quién entró por la puerta grande en algunos de los grupos que componen esa red? Pues Begoña Gómez por medio del Africa Center.

Desde agosto de 2018, la mujer de Pedro Sánchez pasó a dirigir el Africa Center, un centro que dependía de la Fundación Instituto de Empresa (IE) y que mantuvo una alianza para expandir la formación de empresarios y ejecutivos en África gracias a su asociación con el APD Marruecos, un centro marroquí para formar altos ejecutivos. ¿Y eso qué supuso? Pues que las puertas del mundo empresarial más selecto de Mohamed VI se abrieron de par en par en Marruecos para Begoña Gómez.

El Africa Center mantuvo esa "alianza" con el APD Marruecos, una organización sin ánimo de lucro para altos ejecutivos que opera desde Casablanca.

El fichaje de Begoña Gómez por el Africa Center del IE se hizo público en agosto de 2018. Es decir, un par de meses después del ascenso de su marido a la Presidencia del Gobierno. El cargo concreto de Begoña Gómez en esta institución es el de "director, IE Centro África", como figuraba en su página web bajo una gran foto de la mujer del presidente.

En la zona de partnerships de la web se podía ver ya por aquellas fechas una casilla que subrayaba la alianza con un importante centro empresarial ubicado en Casablanca. Se trataba de APD Marruecos. El IE destacaba en esa casilla que "sigue ampliando sus alianzas por todo el continente". Por eso, el IE "se ha asociado con APD Maroc, una organización sin ánimo de lucro para altos ejecutivos, que trae a algunos de los profesores más destacados de IE para impartir charlas periódicas de alto nivel para ejecutivos de las mejores empresas de Marruecos".

El APD Maroc se define como el "primer centro de liderazgo de Marruecos". "APD Marruecos tiene como misión el progreso de la economía a través del progreso de los altos directivos", destaca su documentación de presentación. Fue creado en el año 2005, y desde entonces no ha dejado de sumar "años entre contactos e intercambios privilegiados entre altos ejecutivos", gracias a lo que "APD Marruecos ha organizado" infinidad de encuentros en los que han participado más de "20.000 altos ejecutivos". Es decir, todo un brutal centro de contactos al alcance de Begoña Gómez.

El APD Maroc es una "asociación sin ánimo de lucro de derecho marroquí que agrupa a los líderes de las empresas más prestigiosas del Reino". "APD es líder en Marruecos en congresos y formación de alto nivel", explican ellos mismos. Y su misión es "promover el liderazgo y la gestión a través de reuniones con líderes, expertos y pensadores famosos de diversos orígenes". También trabaja "para la promoción de campeones marroquíes en diferentes campos para dar a conocer los éxitos de nuestros compatriotas y fomentar la inspiración", apunta su documentación.