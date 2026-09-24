El PP reclama al Gobierno toda la documentación sobre la Ley de Nietos tras las presiones al Supremo

El Partido Popular debatirá la próxima semana en el Senado una moción que exige al Gobierno toda la documentación sobre las nacionalidades concedidas por la Ley de Nietos. Especialmente, después de los duros ataques de Pedro Sánchez, Félix Bolaños y Óscar López contra el Tribunal Supremo, que dispararon las sospechas sobre cuál era el verdadero interés del Ejecutivo al aprobar esta norma.

La formación de Alberto Núñez Feijóo pide conocer el número de solicitudes presentadas desde que se aprobó la Ley, los expedientes resueltos, las nacionalidades concedidas, las denegadas y los expedientes pendientes, desgranados por países. También, el impacto que esto ha tenido en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El PP exige también la comparecencia del Gobierno en la Comisión Constitucional del Senado para informar sobre la instrucción dictada por Sofía Puente, la hermana del ministro Óscar Puente, que disparó las solicitudes de nacionalidad al amplificar los efectos de la norma salida del Congreso de los Diputados. Y piden un informe detallado sobre sus efectos en el número de nacionalidades.

El CERA, disparado

Desde que se aprobó la polémica instrucción de 2022, las solicitudes de nacionalidad aumentaron casi en un 20%, llegando a sumar 2,7 millones, de los que se han resuelto 400.000 expedientes de manera favorable. En apenas dos o tres años, el CERA ha engordado en casi medio millón, alcanzando los 2,4 millones de electores actualmente.

Un número que habría podido seguir engordando de no ser por la intervención del TS, que ha reclamado a los consulados la revisión de todos los expedientes, lo que le ha servido a la Abogacía del Estado para plantear un recurso contra las medidas cautelares interpuestas, argumentando la supuesta incapacidad de los funcionarios para analizar todos los documentos.

El Gobierno maniobra para salvar la ley

"Si pudieron reforzar el personal para conceder nacionalidades, ahora pueden usar ese mismo personal para revisarlas", trasladan desde el PP, donde no dan ninguna credibilidad a la supuesta dificultad esgrimida por el Ejecutivo para intentar levantar la suspensión del Alto Tribunal. Tal y como publicó Libertad Digital, el objetivo último sería recurrir al Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.

En paralelo, Sumar ha presentado una "enmienda intrusa" en la Ley de Educación para elevar a rango de ley la instrucción dictada por Puente, confirmando así que la orden no se ajusta a la voluntad del legislador. La propuesta amplía los supuestos para la concesión del exilio y abre la puerta a que no sea necesario siquiera acreditar esta condición para obtener la nacionalidad.

La desorbitada reacción del Gobierno por la suspensión de la Ley de Nietos hizo saltar las alarmas en la oposición. El presidente llegó a decir el pasado fin de semana que "jamás les perdonaría", después de que Bolaños presionara al TS para que dicte sentencia "antes de las elecciones generales", evidenciando que su interés pasa por engordar el censo para ganar votantes.