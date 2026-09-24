El PP se adelanta al Gobierno y acelera la reforma de la Ley de Extranjería ante futuras invasiones

El Partido Popular aprobará la próxima semana, en el Senado, una reforma de la Ley de Extranjería para facilitar las devoluciones en caliente de los inmigrantes que crucen la frontera por vía marítima, según confirman desde el partido a Libertad Digital. De esta forma pretenden dar respuesta a futuras invasiones que puedan producirse en Ceuta y Melilla.

El Gobierno ha mostrado también su voluntad de cambiar la norma, pero dos meses después del ataque sigue sin hacerlo. El Alto Tribunal falló que la legislación española, tal y como está redactada, no ampara las expulsiones en la frontera marítima por carecer de una delimitación física.

Se trata de un agujero que el PP intentó tapar a mediados de julio, cuando registró en el Congreso y en el Senado, el pasado 16 de julio, una Proposición de Ley para reformar la norma, lo que habría facilitado el regreso de las 80.000 personas que, dos semanas después, invadieron Ceuta.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido varias veces, desde la invasión, que modificaría la norma, pero se trata de un asunto muy peliagudo para la izquierda, contraria a las llamadas 'devoluciones en caliente'. El PSOE siempre criticó al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy por estas prácticas que, ahora, se ve obligado a hacer.

El próximo martes, la Cámara Alta debatirá la propuesta del PP que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, mantiene congelada en la Cámara Baja. El partido de Alberto Núñez Feijóo propuso el pasado mes de agosto acelerar su tramitación parlamentaria, y que los cambios pudieran acometerse por la vía de urgencia, en lectura única, para disponer de un armazón jurídico ante futuros asaltos.

El PSOE, retratado

El Ejecutivo se negó y sigue sin adoptar ninguna medida al respecto. Ni siquiera se ha pronunciado sobre la propuesta del PP, que ahora forzará un pronunciamiento del PSOE en el Senado, ya que la reforma se votará el próximo miércoles. Los socialistas quedarán entonces retratados y podrán evidenciar hasta qué punto tienen voluntad real de cambiar la ley, como ha prometido el presidente Sánchez.

La mayoría absoluta del PP permitirá, en cualquier caso, que salga adelante, aunque el Gobierno ha frenado en otras ocasiones leyes aprobadas por el Senado argumentando que afectan a partidas presupuestarias, único supuesto por el que pueden vetar una norma salida de la Cámara Alta.

En otras ocasiones, Armengol ha bloqueado la tramitación de las leyes aprobadas en el Senado ampliando sine die el trámite de enmiendas, práctica que ha llevado a cabo con hasta 40 normas. Muchas de ellas, como la Ley antiokupas, con opciones de salir adelante por la mayoría de PP, Vox y Junts. De ahí el llamado 'congelador' en el que guardan las normas, a pesar de que el Tribunal Constitucional falló en contra de esta práctica realizada también por su antecesora, Meritxell Batet.

La propuesta del PP recoge que "los extranjeros que sean detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, durante un intento de entrada irregular en territorio nacional podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

Señala, además, que "en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte, así como el Derecho de la Unión Europea, y se efectuará con pleno respeto del principio de no devolución". Precisamente, el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo europeo facilita las devoluciones de inmigrantes.