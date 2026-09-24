El PSOE busca un acuerdo con Junts para sacar el decreto de vivienda

PSOE y Junts retoman los contactos para intentar desbloquear el decreto de vivienda después de meses de parálisis. Según fuentes de los de Carles Puigdemont, los socialistas están estudiando las propuestas que la formación trasladó hace dos semanas directamente a Pedro Sánchez y que, a juicio de los independentistas, podrían contar con los apoyos necesarios para salir adelante.

El movimiento llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 71 años viviendo en su casa del distrito madrileño de Retiro, ha provocado una fuerte reacción social y ha devuelto la vivienda al centro del debate político. Su caso se ha convertido en el símbolo de un problema que afecta a miles de personas y ha provocado nuevas exigencias al Ejecutivo para que actúe tras ocho años de inacción ante la principal preocupación de los españoles. Y es precisamente esa presión social la que vuelve a poner contra las cuerdas el discurso con el que arrancó la legislatura Pedro Sánchez que prometió hacer de esta una "legislatura de la vivienda"..

Ahora, el PSOE busca acercar posiciones con Junts, que es la primera vez que reconoce negociaciones directas con el Gobierno desde que anunciaron la ruptura del pacto de investidura en octubre de 2025. Fuentes de la formación catalana aseguran que esperan una respuesta del Gobierno en las próximas horas. El PSOE sabe lo que Junts necesita para aprobar el real decreto de vivienda: medidas como la desgravación fiscal de los alquileres para los inquilinos y de parte de la cuota hipotecaria para los pequeños tenedores; el restablecimiento de las cuentas de ahorro para la compra de vivienda; o fomentar la construcción de nuevas viviendas y sacar al mercado las ya existentes.

El socio minoritario del Ejecutivo reclama que la vivienda se convierta en la "línea roja" de la legislatura y confía en que el próximo martes, en el Consejo de Ministros, se adopten nuevas medidas. Los de Yolanda Díaz plantean ahora aprobar ese mismo martes la expropiación de la vivienda de Maricarmen, además de un paquete de medidas para congelar los alquileres. Propuestas que, sin embargo, no terminan de convencer al PSOE y que evidencian las diferencias dentro del propio Gobierno sobre cómo afrontar la crisis de la vivienda.