El Supremo confirma 3 años de prisión para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años de prisión y 17 de inhabilitación para el expresidente de la Región de Murcia y exalcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez por delitos de prevaricación y falsedad relacionados con la tramitación del proyecto del auditorio municipal de la localidad.

La sentencia también mantiene una multa de 3.600 euros y rechaza el recurso que había presentado Sánchez contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Murcia. El proyecto se puso en marcha en 2006 y contó con una subvención de seis millones de euros de la Comunidad Autónoma.

Los hechos se remontan a la etapa en la que el dirigente popular era alcalde de Puerto Lumbreras. El proyecto para construir un auditorio municipal comenzó a tramitarse en 2006 y su financiación se realizó mediante una subvención autonómica de seis millones de euros. Según los hechos que la sentencia considera probados, el entonces alcalde encargó verbalmente a un arquitecto la redacción de varios proyectos que permitieran solicitar la subvención, sin que previamente existiera un expediente de contratación. Los documentos, además, no tuvieron entrada en el registro municipal.

En diciembre de 2006, Sánchez recibió la notificación de la concesión de la subvención y remitió a la Comunidad Autónoma una comunicación en la que aceptaba la ayuda. Adjuntó los proyectos y señaló que existía una parcela destinada a la construcción del auditorio. La resolución judicial señala que en aquel momento no constaba ningún convenio aprobado ni expediente tramitado para ejecutar la obra.

La sentencia considera probado que, una vez que la Consejería de Cultura había enviado la primera partida de la subvención, Sánchez solicitó una segunda pese a conocer, según los hechos probados, que no existía el correspondiente proyecto ni expediente. Posteriormente, siempre según la resolución, el entonces alcalde acordó con el arquitecto Martín Lejarraga la elaboración de un proyecto modificado.

El objetivo de ese documento era, según recoge la sentencia, justificar la subvención y evitar su reintegro, aunque ello implicara que la obra quedase inacabada.

El proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras quedó así en el centro de la investigación que terminó con la condena del entonces alcalde y de otros responsables relacionados con la tramitación administrativa.

Pedro Antonio Sánchez sostuvo en su recurso que su intervención en los documentos remitidos a la Comunidad Autónoma había tenido un carácter meramente institucional o protocolario. El Tribunal Supremo rechaza este argumento y considera "lógicas y suficientes" las razones por las que la Audiencia Provincial concluyó que era imposible que el entonces alcalde desconociera el contenido de los documentos que estaba firmando.

El Supremo destaca que no se trataba de documentos internos o irrelevantes, sino de escritos administrativos oficiales dirigidos al órgano autonómico encargado de conceder la subvención.

La resolución del Tribunal Supremo confirma asimismo las penas de inhabilitación impuestas a otros dos condenados en el procedimiento. El arquitecto Martín Lejarraga queda condenado a 16 años y medio de inhabilitación. La secretaria del Ayuntamiento, por su parte, recibe una condena de 15 años y medio de inhabilitación. En el caso de la funcionaria, el Supremo pide que se concrete cuáles son los cargos concretos para los que queda inhabilitada.

La investigación sobre el auditorio terminó provocando su dimisión como presidente de la Región de Murcia en abril de 2017. Cuatro años después de que se sentara en el banquillo de la Audiencia Provincial, el Supremo ha confirmado ahora la sentencia condenatoria.