Feijóo: "La inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva"

Alberto Núñez Feijóo ha presentado su Plan de rebajas fiscales, que registrará en el Congreso y en el Senado, de manera que avanzará, al menos, en su tramitación parlamentaria en la Cámara Alta, dada la mayoría absoluta del PP. "El sanchismo ha convertido España en un país invivible", ha proclamado, a lo que ha añadido que "aquí no hay quien viva", por la presión fiscal.

El presidente del PP ha prometido duplicar las desgravaciones por cada hijo desde agosto hasta final de año; un 0% de lVA en alimentos básicos (leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras, carne, pescado y conservas), y bajar los impuestos hasta un 10% para la energía.

Además, ha anunciado un Plan de Choque para la Mejora del Poder Adquisitivo que contempla medidas destinadas a las familias que pasan por duplicar las desgravaciones por descendientes en el IRPF, de tal manera que en una familia con dos hijos el ahorro superaría los 400 euros desde agosto a final de año.

La medida aliviaría la carga de las familias de manera inmediata, ya que se duplicarían las desgravaciones en el IRPF por cada hijo: de 2.400 a 4.800 por el primer hijo; de 2.700 a 5.400 por el segundo; de 4.000 a 8.000 el tercero y de 4.500 a 9.000 del cuarto y siguientes.

El plan incluye un suplemento por descendiente menor de tres años, que se duplica igualmente, de 2.800 a 5.600 euros, reconociendo los mayores costes de crianza, cuidado y conciliación que se concentran en los primeros años de vida. y la rebaja a las familias del IRPF, para acomodar la tarifa impositiva con la inflación ya que la recaudación por impuestos se ha duplicado desde 2018.

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"Nadie ha votado en el Congreso de los Diputados la subida del IRPF. No hay ley de presupuestos desde la legislatura anterior. Por tanto, esto no puede seguir así·, ha criticado el líder del PP, para quien "es de justicia que Hacienda devuelva a la gente lo que le ha quitado con la inflación". "No pedimos más, pero lo que no podemos aceptar es que Hacienda se aproveche de la inflación, tanto en los precios como en el impuesto a la renta", ha dicho.

Feijóo propone, también, revisar los gastos que soportan los agricultores en fertilizantes y combustibles, demanda un plan de choque para desbloquear la red eléctrica, urge avanzar en la eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euro -una medida que lleva 20 meses de retraso en su transposición- y exige reducir los costes de burocracia.

Más renta para las familias

"Cada trámite innecesario cuesta dinero. Cada trámite innecesario cuesta tiempo. Y el tiempo y el dinero lo que producen es un incremento de coste", ha dicho. Según ha destacado, el PP pretende que las familias tengan más renta disponible, que las empresas puedan producir con menos coste y que se pueda trabajar, invertir y emprender eliminando las trabajas burocráticas innecesarias.

La subida interanual del IPC se sitúa en España en el 4,8%, frente a un 3,2% en la eurozona, lo que afecta directamente al bolsillo de los españoles, y el aumento acumulado de los precios alcanza el 28,3%, siendo la subida de los alimentos de hasta el 41,8%; la vivienda, un 74% el precio de compra y un 44% en alquiler.

La recaudación por impuestos ha crecido en 183.000 millones de euros, un 55,1% más, desde 2018, mientras los salarios reales de los españoles han caído un 2% desde la pandemia, y nuestro país es donde más ha subido la presión fiscal: 2,9 puntos, mientras la media europea ha bajado.