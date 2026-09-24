La crisis por la invasión de Ceuta sigue castigando al PSOE, tal y como lo han señalado prácticamente todos los sondeos publicados en los últimos meses y que este jueves viene a confirmar una nueva encuesta, en este caso por el Instituto DYM y publicada por 20minutos.

Según este estudio, los socialistas tendrían un 26,3% de los votos, siete décimas menos que en el anterior sondeo que se publicó a mediados de julio. Hay que tener en cuenta, además, que ya en julio los socialistas habían perdido siete décimas y que, de hecho, es el cuarto estudio consecutivo con los de Pedro Sánchez a la baja, una racha que se prolonga desde marzo. Además, están a dos décimas de su mínimo en la legislatura, que se dio en junio y julio de 2025, tras la entrada en prisión de Santos Cerdán.

Los socialistas ven también cómo baja su asignación de escaños: si en julio el estudio les daba una horquilla entre 104 y 108 diputados, ahora se quedarían con un máximo de 105 y podrían caer hasta 102.

Como en todas las encuestas excepto la charlotada del CIS, el ganador de las elecciones sería el PP, que tendría un 34,7% de los votos, dos décimas menos que en julio. Los populares se mantienen en una línea muy estable desde primeros de año en los estudios del Instituto DYM: entonces estaban en el 34,4%. Con el actual resultado Feijóo tendría a su disposición un grupo parlamentario de entre 144 y 148 diputados, uno menos del pronóstico de mayo.

La ligera baja del PP coincide con una subida importante de VOX, que gana ocho décimas y ya está en el 17,3%. Los de Santiago Abascal tendrían entre 58 y 61 diputados, tres o cuatro más de los que tenía en julio.

Gracias a esa subida la suma de los dos partidos de derecha crece: en el anterior sondeo estaban entre 200 y 206 diputados y ahora el mínimo serían 202 y el máximo se va hasta los 209, a sólo uno de la mayoría de tres quintos en el Congreso.

Por su parte, Sumar recoge íntegramente la caída del PSOE: ganan las mismas siete décimas que pierden los socialistas, pero a pesar de ello se quedan en un 4,5% que sólo se puede calificar de ridículo. Es uno de los pocos sondeos publicados en los que se puede ver con tanta claridad este movimiento, pero también es uno de los que sitúa más abajo a la coalición que fundase Yolanda Díaz, que no pasaría de 6 o 7 diputados, uno más que en julio.

Finalmente, Podemos no logra rentabilizar ni lo ocurrido en Ceuta ni la corrupción del PSOE ni nada: pierde una décima para quedarse en un pírrico 3,7% y dos o tres escaños, uno menos que en el anterior sondeo.

La encuesta ha contado con un millar de entrevistas que se realizaron entre los días 15 y 20 de este mes.