Sánchez deja colgada a Mónica García y cambia de candidata para la OMS

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado a la doctora asturiana María Neira como candidata de España para dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una carrera en la que también participa la actual ministra de Sanidad, Mónica García. Neira fue directora de Salud Pública en la organización de Naciones Unidas durante dos décadas y ahora optará a suceder en el cargo al actual director general de la OMS.

Según ha adelantado La Razón, la candidatura de María Neira sitúa a la asturiana por encima de Mónica García. La doctora asturiana ha desarrollado durante 20 años su actividad en la Organización Mundial de la Salud y estuvo al frente de su área de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud. Su trayectoria profesional también incluye trabajo médico sobre el terreno en zonas de conflicto de África e Hispanoamérica con organizaciones como Médicos Sin Fronteras.

Los otros candidatos

Neira concurrirá al proceso junto a otros cuatro candidatos: el belga Hans Kluge, Hanan Balkhy, de Arabia Saudí; Hanan Al-Kuwari, de Qatar; y Budi Gunadi Sadikin, de Indonesia.

El plazo para presentar candidaturas concluye este jueves. Una vez cerrado, los aspirantes deberán participar en un foro presencial con los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud.

El apoyo de organizaciones de la sociedad civil

Antes de que España formalizara la candidatura de Neira, una coalición integrada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil había reclamado al Gobierno español que respaldara su candidatura. La petición defendía que la experiencia técnica de la doctora resultaría relevante para abordar las consecuencias sanitarias de las olas de calor extremas y los riesgos relacionados con la salud ambiental en comunidades vulnerables.

Su planteamiento también apuesta por las políticas ambientales relacionadas con la salud. En este sentido, defiende la retórica de la transición hacia energías limpias y el transporte sostenible.

La elección

El proceso continuará después del foro de candidatos de noviembre. A comienzos de 2027, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud deberá seleccionar hasta tres candidatos finalistas. La decisión definitiva corresponderá posteriormente a la Asamblea Mundial de la Salud, que someterá la elección a votación en mayo de 2027.

Hasta entonces, los candidatos deberán presentar sus propuestas ante los estados miembros dentro del procedimiento establecido para la elección de la dirección general de la organización.