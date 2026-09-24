Sira Rego dice que "la sociedad española" tiene una posición "nítida": la desaparición de Israel

"La posición de la sociedad española es nítida: por una Palestina libre desde el río hasta el mar", ha sido la contundente frase sobre el conflicto palestino-israelí que Sira Rego ha pronunciado este jueves en Madrid y del que se hace eco Europa Press. La ministra no es una neófita en la cuestión: tiene padre palestino y, por tanto, sabe exactamente lo que significa esa frase, un lema habitual del antisemitismo que expresa el deseo de la desaparición completa de Israel y de que todo el espacio que hoy ocupan el Estado hebreo y los territorios palestinos sea sólo para un único Estado palestino.

Una desaparición de Israel que, como es obvio, solo podría pasar por el exterminio o el exilio de la mayor parte de los diez millones de habitantes del país, más de una quinta parte de ellos árabes y un 7% de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios como drusos o cristianos. Dicho de otra forma: una ministra del Gobierno de España a la que no se le cae de la boca la denuncia de un falso "genocidio" en Gaza pide públicamente un genocidio de verdad para los israelíes.

Y lo ha hecho no sólo ante la prensa, sino que con la asistencia de personajes de cierta relevancia en la izquierda como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la portavoz de EH Bildu y condenada por enaltecer a ETA, Mertxe Aizpurua; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; o —cómo se lo iba a perder— el famoso Padre Ángel.

Los "orgullos" de Sira

Rego no ha dejado de aprovechar la oportunidad de asegurar que Netanyahu es "un criminal de guerra" y se ha mostrado convencida de que el Gobierno del que forma parte no se ha "equivocado de mando" y de que "estar del lado de los derechos humanos" y con "el pueblo palestino" es "para nosotras un profundo orgullo".

Pero ha ido más allá ya que en su opinión este posicionamiento no se limita a los miembros del Ejecutivo o de su partido, Sumar, sino que es algo "de nuestro país y de un sentimiento compartido por muchas y muchos españoles".

Rego se ha mostrado orgullosa de alguno de los ejemplos de antisemitismo que se han podido vivir últimamente en España y que se cuentan entre los incidentes antisemitas que recoge, por ejemplo, el Informe de Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España.

Así, la ministra ha asegurado que "es un orgullo ser el país que ha parado la Vuelta, es un orgullo ser el país que ha renunciado a Eurovisión, el país en el que sus artistas se distancian de un festival si está patrocinado por una empresa que tiene vínculos financieros con Israel", ha dicho en referencia a esto último, a lo que ha ocurrido con el Festival de las Ideas.

Además, Rego no sólo ha comentado que el Gobierno ha mantenido "una posición de dignidad" con iniciativas como "el reconocimiento del Estado de Palestina", el "embargo de armas" a Israel o "la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados", sino que ha exigido endurecer aún más la política de España y suspender "toda relación diplomática y comercial con el Gobierno israelí".