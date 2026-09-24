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Política

Susana Díaz carga contra Zapatero por las joyas de Arabia Saudí: "Sus explicaciones son mucho peor"

La senadora del PSOE califica de "atronador" el silencio del exjefe del Ejecutivo sobre el valioso regalo hallado por la Policía en su despacho

Libertad Digital
La senadora del PSOE califica de "atronador" el silencio del exjefe del Ejecutivo sobre el valioso regalo hallado por la Policía en su despacho
Susana Díaz saluda a José Luis Rodríguez Zapatero en la inauguración del XV Congreso del PSOE de Andalucía. | Europa Press

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha arremetido duramente este jueves contra el que fuera líder de su partido y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El motivo de sus críticas son las recientes declaraciones del exjefe del Ejecutivo en la Audiencia Nacional para justificar el hallazgo de un valioso botín en su oficina, en el marco de la investigación por el caso Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Díaz ha asegurado que la versión del expresidente socialista ante el juez José Luis Calama es "mucho peor" que el "atronador" silencio que había mantenido durante tres meses. Zapatero confesó el pasado miércoles que las piezas encontradas por la Policía procedían de un "obsequio" del monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, entregado presuntamente durante un viaje oficial a Madrid en junio del año 2007.

"Cuando vi las explicaciones ayer, no entendí nada", confesó la dirigente andaluza, visiblemente indignada por la actitud del antiguo líder del Partido Socialista. Díaz ha señalado que no sabe qué resulta más grave y ha apuntado que debe aplicar la misma contundencia que utilizaría si el protagonista del escándalo fuera un cargo del Partido Popular, admitiendo que el relato trasladado a la Justicia no resulta "nada explicable".

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La exsecretaria general del PSOE andaluz reprochó a Zapatero que, más allá de su situación procesal y su afán por minimizar las consecuencias penales, existe una dimensión moral ineludible. "A nivel ético, nadie me tiene que explicar que no se tiene que recibir un regalo de 1.300.000 euros de un rey de Arabia Saudí", sentenció Díaz. Además, incidió en la gravedad de no haber declarado dichos bienes para que pasaran a Patrimonio Nacional, ocultándolos en una caja fuerte durante casi dos décadas.

Para rematar su intervención, Susana Díaz recordó un detalle que agrava la hipocresía del exjefe del Ejecutivo. Durante su etapa como diputada en el Congreso entre 2004 y 2008, el propio Zapatero impulsó un código ético sobre los regalos que podían aceptar los representantes públicos, delimitando estrictamente qué se consideraba una cortesía personal. "Es evidente que este tipo de joyas no son una cortesía personal", concluyó la senadora, lamentando que el "legado político" de alguien a quien admiraba quede manchado de esta manera.

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