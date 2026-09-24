Susana Díaz carga contra Zapatero por las joyas de Arabia Saudí: "Sus explicaciones son mucho peor"

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha arremetido duramente este jueves contra el que fuera líder de su partido y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El motivo de sus críticas son las recientes declaraciones del exjefe del Ejecutivo en la Audiencia Nacional para justificar el hallazgo de un valioso botín en su oficina, en el marco de la investigación por el caso Plus Ultra.
En una entrevista concedida a Onda Cero, Díaz ha asegurado que la versión del expresidente socialista ante el juez José Luis Calama es "mucho peor" que el "atronador" silencio que había mantenido durante tres meses. Zapatero confesó el pasado miércoles que las piezas encontradas por la Policía procedían de un "obsequio" del monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, entregado presuntamente durante un viaje oficial a Madrid en junio del año 2007.
"Cuando vi las explicaciones ayer, no entendí nada", confesó la dirigente andaluza, visiblemente indignada por la actitud del antiguo líder del Partido Socialista. Díaz ha señalado que no sabe qué resulta más grave y ha apuntado que debe aplicar la misma contundencia que utilizaría si el protagonista del escándalo fuera un cargo del Partido Popular, admitiendo que el relato trasladado a la Justicia no resulta "nada explicable".
La exsecretaria general del PSOE andaluz reprochó a Zapatero que, más allá de su situación procesal y su afán por minimizar las consecuencias penales, existe una dimensión moral ineludible. "A nivel ético, nadie me tiene que explicar que no se tiene que recibir un regalo de 1.300.000 euros de un rey de Arabia Saudí", sentenció Díaz. Además, incidió en la gravedad de no haber declarado dichos bienes para que pasaran a Patrimonio Nacional, ocultándolos en una caja fuerte durante casi dos décadas.
Para rematar su intervención, Susana Díaz recordó un detalle que agrava la hipocresía del exjefe del Ejecutivo. Durante su etapa como diputada en el Congreso entre 2004 y 2008, el propio Zapatero impulsó un código ético sobre los regalos que podían aceptar los representantes públicos, delimitando estrictamente qué se consideraba una cortesía personal. "Es evidente que este tipo de joyas no son una cortesía personal", concluyó la senadora, lamentando que el "legado político" de alguien a quien admiraba quede manchado de esta manera.