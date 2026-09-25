Bolaños frena a Sumar y rechaza expropiar el piso de Maricarmen

El Gobierno se ha lanzado a una carrera contrarreloj para sacar adelante un acuerdo de mínimos sobre vivienda. El Ejecutivo pretende aprovechar el impacto político del caso de Maricarmen y la conmoción que ha provocado entre los grupos parlamentarios para intentar salvar un nuevo real decreto. Ya hay formaciones que advierten de que la iniciativa puede quedarse en poco más que un "parche" y que el Gobierno busca con ella calmar las aguas ante una ciudadanía que le señala como responsable de la crisis habitacional.

La tensión entre el PSOE y Sumar, lejos de aflojar, aumenta. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha cerrado la puerta a una de las principales exigencias de su socio de Gobierno tras el desahucio de Maricarmen: la expropiación de su piso. "Yo no soy partidario de fórmulas de expropiesé que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española. Yo creo que tenemos que buscar soluciones que sean soluciones integrales, que sean soluciones para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad", ha afirmado el ministro, zanjando así la propuesta de Sumar apenas 24 horas después de que todos los ministros de la formación salieran en tromba a reclamar esta medida como una solución necesaria.

Bolaños asegura que el paquete de medidas será "potente" y "completo", aunque ya hay grupos parlamentarios que admiten que no será suficiente. El problema que va a utilizar el Gobierno a su favor es que ninguno quiere asumir el coste político de votar en contra de un real decreto de vivienda después del enorme impacto mediático del caso de Maricarmen ya que el coste electoral podría ser todavía mayor de lo que reflejan las encuestas.

El Gobierno reconoce que el encaje de bolillos no es sencillo y que resulta imposible incorporar al texto todas las demandas de los grupos parlamentarios. "Tenemos que hablar, tenemos que consensuar y tenemos que acordar con diferentes grupos parlamentarios con intereses que son distintos y tenemos que conciliarlos en unas medidas que puedan facilitar el acceso de la vivienda a un precio asequible a los ciudadanos que tengan dificultades en este momento", ha defendido Bolaños.

Ahora el Ejecutivo pide "altura de miras" y reclama a todos los grupos que respalden su real decreto, que previsiblemente llegará al próximo Consejo de Ministros. Moncloa intenta así evitar que nadie se descuelgue de la ecuación y, sobre todo, que una votación sobre vivienda termine convirtiéndose en un nuevo foco de desgaste para un Gobierno obligado a hacer equilibrios entre sus socios mientras intenta contener el malestar social.