Cuesta destapa el montaje de la izquierda con el desahucio de Maricarmen para atacar a Ayuso

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de La Noche de Cuesta al caso Maricarmen, el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid que la izquierda ha convertido en el detonante de una movilización callejera dirigida, en última instancia, contra Isabel Díaz Ayuso. El caso ha sido manipulado y deliberadamente seleccionado para empujar a la gente a que salga a las calles antes de las elecciones, ignorando al mismo tiempo un caso idéntico pero con final trágico ocurrido en Cataluña. "Les da olímpicamente lo mismo la verdad. Están por encima o por debajo de ella", ha señalado Cuesta.

Maricarmen lleva 71 años en un piso de renta antigua de 92 metros cuadrados en el barrio de Ibiza, junto al Retiro, una de las zonas más caras de Madrid. Ha pagado durante décadas entre 400 y 500 euros al mes por un inmueble cuyo precio de mercado ronda los 2.500 o 2.700 euros. El contrato original lo firmó su padre, que lo subrogó a su madre, y esta a ella: tres generaciones beneficiadas por un sistema que, como ha explicado Cuesta, trasladaba toda la pérdida económica al propietario. En el momento del desahucio ya se habían cumplido las dos prórrogas legales adicionales. Durante más de 20 años Maricarmen se benefició de esa renta en primera persona, con ingresos que llegaron a rondar los 1.450 euros mensuales. "Ninguno de estos datos ha sido explicado por quienes la han puesto en todas las portadas", ha recordado.

Lo que la narrativa de la izquierda tampoco ha contado es que Maricarmen recibió cuatro ofertas de solución antes de acabar en casa de un primo en Segovia. La empresa propietaria, tachada de fondo buitre, le ofreció primero la compra del piso a mitad de precio, 240.000 euros, cuando el valor de mercado era el doble. Al no poder asumir la compra, le propuso un alquiler de entre 1.500 y 1.600 euros, muy por debajo de los 2.600 o 2.700 del mercado. La Comunidad de Madrid le ofreció una residencia con atención completa, comidas y todos los servicios en Alcalá de Henares. El Ayuntamiento, un piso social. Las cuatro propuestas fueron rechazadas. En ese sentido, Cuesta ha dicho: "La residencia no le valía en Alcalá de Henares, pero sí le vale el piso en Segovia. Alguien se metió por medio". Ese alguien es el Sindicato de Inquilinos, que "no es ni sindicato ni de inquilinos: ni trabajan ni pagan".

Un guion de la izquierda

La prueba de que el caso estaba preparado como detonante político la ofrece la propia Maricarmen en una entrevista en Televisión Española previa al estallido de la campaña, cuando aún no había sido rebautizada como "Paquita" por Carlos Bardem. Preguntada por quién es responsable de la situación de los desahucios en España, su respuesta fue, entonces, inequívoca: "Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios". Esa versión desapareció del relato en cuanto la campaña se puso en marcha y el foco se dirigió hacia el supuesto ático de Ayuso. "Le cambiaron la versión entera. Ya ni era una persona crítica con Sánchez", ha insistido Cuesta.

Cuesta ha recordó que todos los presidentes autonómicos y presidentes del Gobierno disponen de residencia oficial, y que el inmueble en cuestión pertenece a la Comunidad de Madrid, por lo que la acusación de que Ayuso disfruta de un ático privado es "un bulazo como la copa de un pino". Ha señalado también que en el propio PSOE hay voces que temen que la movilización acabe dándose la vuelta, y que lo que han alentado como un nuevo 15-M puede acabar beneficiando más a la izquierda radical que al partido que lo ha convocado.

El contraste es el caso de Olga, una mujer de 52 años con dos hijas, una de ellas menor de edad, desahuciada en Hospitalet de Llobregat en circunstancias similares a las de Maricarmen, pero sin ninguna de las cuatro salidas que se le ofrecieron a esta. Olga había sido evaluada como persona en riesgo por una comisión del Parlamento catalán de salud mental. No recibió ayudas. Cinco o seis meses después del desahucio se suicidó. "La diferencia es tan visible como que Maricarmen está viva y Olga está muerta. Tan visible como que a Maricarmen se le ofrecieron cuatro salidas y a Olga, que sepamos, ninguna", ha aseverado. Ocurrió en la Cataluña socialista, separatista y nacionalista. Los mismos que movilizaron a miles de personas hacia la residencia de Ayuso no dijeron una sola palabra sobre Olga.

Ha terminado recordando que durante el Gobierno de Pedro Sánchez se han producido 272.000 desahucios. "Los otros 270.000 y pico por lo visto no importaban. El botón Maricarmen se activó en el momento en que se cayó la ley de nietos y todas las encuestas les dan que pierden. Esta es la historia", ha concluido.