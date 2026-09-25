La operación Maricarmen, mentiras, demagogia y populismo

La que se hace llamar "izquierda alternativa" y el Gobierno de Pedro Sánchez han desplegado una fenomenal cortina de humo a cuenta del desahucio de una anciana en Madrid. Con el tradicional desprecio por la verdad y la realidad, los satélites mediáticos del Ejecutivo de coalición han manipulado el caso hasta extremos inconcebibles. Se ha dicho que el propietario de la vivienda era un fondo buitre cuando es una empresa familiar. Se ha dicho que posee todo el edificio cuando sólo posee ese inmueble. Se ha dicho que no han querido negociar con la afectada cuando han hecho todo lo posible por evitar el lanzamiento. Se ha dicho de todo y prácticamente nada cierto porque la señora María del Carmen Abascal, la del 'todos somos Maricarmen', no les importa nada, es una palanca, una excusa como otra cualquiera para desviar el foco de Ceuta y la corrupción y atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con la extrema izquierda de Yolanda Díaz y Ada Colau, no ha hecho nada positivo en materia de vivienda como tampoco hizo nada el Ejecutivo de coalición entre Sánchez y Pablo Iglesias. La política de vivienda ha consistido en subir impuestos, en lanzar grandes proclamas vacías de contenido, en anunciar la construcción de cientos de miles de pisos fantasma y en introducir elementos en el mercado inmobiliario que no han hecho más que agravar el problema, alterar al alza los precios y reducir de manera alarmante la oferta de alquiler. El deterioro de la situación es de tal calibre que la vivienda ha pasado a ser el primer problema de la ciudadanía desde que gobierna Sánchez cuando antes de su llegada al poder estaba en el puesto número 16.

La constitución de la empresa pública Casa 47, por el artículo de la Constitución que recoge el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se ha convertido en un insulto para quienes no pueden acceder a la compra o el alquiler de un piso a pesar de tener trabajo y de reunir dos sueldos. El catálogo de pisos de alquiler de la "inmobiliaria" del Gobierno es un chiste, una compilación de inmuebles abandonados en urbanizaciones a medio construir. Casa 47 gasta mucho más en sueldos de directivos y en propaganda que en nada que tenga que ver con la promoción de vivienda asequible.

En el desahucio de la señora Abascal, el Sindicato de Inquilinas y las fuerzas vivas en favor del derecho a la vivienda se han lanzado como posesas a denunciar al PP, a Díaz Ayuso y hasta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, dejando fuera de su radar a un Gobierno que es el primer culpable de ese y de los demás desahucios que se producen en España. Según datos oficiales, la comunidad en la que más lanzamientos se practicaron fue Cataluña, con 6.814, de los cuales 5.025 fueron por impago del alquiler y 1.050 por ejecución hipotecaria. Solo esa región concentró el 26,7% de los lanzamientos totales, el 27,4% de los derivados del alquiler y el 24,2% de los hipotecarios. Le sigue Andalucía, con 3.782 lanzamientos: 2.600 por impago del alquiler y 913 por hipoteca. En tercer lugar, está la Comunidad Valenciana, con 2.992 lanzamientos —2.158 por alquiler y 637 por hipoteca—. En cuarto lugar, la Comunidad de Madrid, con 2.267 —1.931 por alquiler y 252 por hipoteca—.

Pero ni la izquierda ni los sindicatos de inquilinos se han manifestado contra Salvador Illa y su Generalidad socialista. Y mucho menos contra el Ayuntamiento de Barcelona. Esta misma semana, Ada Colau reapareció en su versión de activista en el desahucio de una ciudadana barcelonesa llamada Sílvia en situación de vulnerabilidad y con más de un 36% de incapacidad. Precisamente Colau, que gobernó durante ocho años la capital catalana, dejó en herencia unas normas urbanísticas que han acabado con la construcción de vivienda en Barcelona. Y es que el Ayuntamiento obliga a los promotores a reservar el 30% de sus proyectos a vivienda social. El actual alcalde, el socialista Collboni, no ha modificado ese criterio, con lo cual en Barcelona no se construyen pisos desde hace años.

En paralelo, los topes en el precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, las amenazas de multa y la constitución de un cuerpo de inspectores de viviendas dedicados a perseguir a los propietarios han provocado una alarmante caída de la oferta. Ya no se alquilan pisos, sino habitaciones y a precios desbocados, otro logro de las políticas progresistas. A pesar de ese panorama y de esos datos, la vivienda es una bandera que la izquierda agita a conveniencia y siempre contra los gobiernos conservadores. Se trata de una causa meramente instrumental, cosa que ha quedado meridianamente clara en el caso del último desahucio de Madrid.

La operación se estira además con las negociaciones sobre un "decreto Maricarmen" que escenifican los socialistas y sus socios y que provoca vergüenza ajena por su carácter demagógico y populista y porque es un insulto a quienes sufren en sus bolsillos las subidas hipotecarias o de los alquileres mientras el Gobierno no da tregua con los impuestos.