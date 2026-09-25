No es su casa

Hay una forma de ganar una discusión sin argumentar nada: colocar delante de las cámaras a una anciana de 87 años y señalar como un monstruo a cualquiera que pregunte de quién es la vivienda. Los contratos estorban, las sentencias molestan y la propiedad privada se convierte en una obscenidad. Basta iluminar un rostro para dejar a oscuras todo lo demás.

Tengo empatía por Maricarmen, porque abandonar el lugar donde ha transcurrido toda una vida debe de ser enormemente doloroso. Pero más empatía me despiertan los millones de españoles que pagan precios desorbitados y cuya angustia no consigue abrirse paso entre las pancartas: el joven que no puede independizarse, la pareja que aplaza el ser padres, el obrero que vive a una hora de su trabajo… También ellos sufren las consecuencias de debilitar la propiedad privada y convertir la seguridad jurídica en una promesa cuyo cumplimiento puede tardar años.

Una vivienda alquilada es el hogar del inquilino, al que amparan sus derechos mientras subsiste el arrendamiento, pero los recuerdos no transforman un contrato en una escritura de propiedad. Las paredes pueden guardar una vida entera sin pertenecer a quien la vivió entre ellas.

Maricarmen residía desde 1956 en un piso cercano al Retiro por unos 500 euros mensuales. El litigio sobre la continuidad del alquiler de renta antigua, que había pasado de su padre a su madre, y después a ella, tuvo resoluciones favorables a la inquilina, hasta que el Supremo respaldó su extinción. Un desenlace que algunos pretenden revocar desde la acera.

Según los servicios sociales municipales, rechazó la plaza residencial ofrecida y prefirió alojarse con familiares. Eso no borra su fragilidad ni demuestra que cualquier alternativa fuera adecuada, pero tampoco convierte su deseo en una obligación perpetua para su dueño. Se puede exigir protección sin adjudicarse el derecho a recibirla en una vivienda concreta, por un precio concreto y a costa de alguien en concreto.

Cuando preguntamos quién debe pagar, aparece el comodín: si tiene una vivienda en alquiler, será porque le sobra el dinero. Sea una empresa o alguien que lleva toda la vida ahorrando, basta ser propietario para que reclamar lo suyo parezca insolidario. El artículo 47 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover el acceso a una vivienda digna, pero el 33 reconoce la propiedad privada. Leer el primero como una goma de borrar del segundo permite prometer solidaridad deslizando la factura por debajo de una puerta ajena.

Esa factura llega también a quienes buscan casa. Entre enero de 2022 y enero de 2026, España ganó 2,11 millones de habitantes y terminó menos de 400.000 viviendas. Como aproximación, repartir ese incremento entre 2,5 personas por vivienda equivaldría a unas 844.000, más del doble de lo construido. Aunque el déficit real depende de los hogares formados y su ubicación, la cola crece mucho más deprisa que el número de puertas. Con esa presión sobre la oferta, el índice de precios del INE cerró 2025 con una subida interanual del 12,9%. No toda esa subida obedece a la escasez, pero añadir obstáculos a la inversión no la aliviará: las pancartas no construyen dormitorios.

Quien teme no cobrar o no recuperar su inmueble cuando se incumple el contrato puede exigir más rentabilidad o invertir en otra cosa, y ese riesgo puede frenar también la construcción para alquilar. Faltan suelo y trabajadores, y pesan los costes y las demoras administrativas, pero el Banco de España también recomienda reforzar la seguridad jurídica para favorecer la oferta privada. Resulta absurdo pedir que alguien arriesgue sus ahorros en levantar un edificio mientras reclamar sus derechos puede convertirlo en el villano del próximo telediario.

Así, la sobreprotección del incumplidor puede traducirse en menos oferta, mayores garantías exigidas y precios más altos para el siguiente inquilino. A quien cumple se le cierra la puerta para que quien incumple no tenga que devolver las llaves.

Lo perverso es que ese supuesto escudo para los débiles acaba levantando un muro delante de quienes cumplen las reglas. Al propietario se le exige soportar lo que la Administración no resuelve; al joven, pagar la escasez; y a ambos, sentirse culpables si protestan.

La izquierda ha encontrado en la vivienda un negocio político extraordinario: puede obstaculizar a quienes construyen, tratar como sospechosos a quienes alquilan y presentarse después como la única defensora de quienes no encuentran casa. Cada propietario convertido en monstruo es una administración que elude rendir cuentas. Cada lágrima utilizada para desacreditar una sentencia evita explicar por qué sus promesas siguen sin convertirse en viviendas.

Por eso me niego a aceptar que defender la propiedad privada sea carecer de empatía. Carecer de empatía es condenar a millones de españoles a un sistema perverso que no permite que desarrollen su proyecto vital. Maricarmen debe recibir la ayuda que necesite, pero su dolor no le concede esa propiedad, como tampoco puede hacerlo la indignación de una turba repitiendo consignas.

No es su casa. Y quienes fingen socorrerla quemando las vigas que sostienen los derechos de todos deberían dejar de presumir de humanidad: mientras nos piden que aplaudamos el calor de la hoguera, están condenándonos a vivir entre los escombros.