Feijóo acusa al Gobierno de "hacer política" y "demagogia" con el desahucio de Maricarmen

Alberto Núñez Feijóo ha calificado como "descorazonador" ver la imagen de Maricarmen siendo desahuciada, pero considera que el Gobierno está "haciendo política" a su costa. "Yo no lo voy a hacer", ha dicho en declaraciones a los medios a la salida del Campus FAES de José María Aznar, que ha clausurado este viernes.

"El Gobierno no puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie", ha enfatizado, recordando que Pedro Sánchez lleva ocho años en la Moncloa. "No voy a hacer demagogia, ni voy a utilizar el desahucio de una persona mayor, a pesar del impacto; me gustaría hablar en serio de la vivienda y pido oportunidad para arreglar el problema de vivienda, que Sánchez no solo no lo ha arreglado, sino que lo ha agravado", ha añadido.

Según ha recordado el presidente del PP, "el año pasado hubo unos 25.000 desahucios, un 11 % más. El precio de la vivienda está imparable, tanto en la compra como en el alquiler", de lo que ha responsabilizado al Ejecutivo. "El problema de vivienda sólo se puede solucionar construyendo más de un millón de viviendas nuevas, sólo así se puede rebajar el precio de la vivienda", ha dicho.

Feijóo ha hablado de "buscar respuestas excepcionales ante situaciones excepcionales", descartando que el Gobierno pueda acometerlas. "Cuando empezó su legislatura, el problema de la vivienda estaba en el puesto 16 y ahora es el primer problema", ha recordado.

Una 'reconstrucción nacional'

Durante su intervención en el Campus FAES, precedida por la del presidente Aznar y el eurodiputado y director de la fundación, Javier Zarzalejos, Feijóo ha prometido una "reconstrucción nacional". "España no necesita una mera sustitución en su Gobierno", sino "una auténtica reconstrucción nacional, un nuevo contrato social en el que reconozcamos lo que nos debemos unos a otros", ha dicho.

"Vivimos bajo un Gobierno con menos principios que algunos clanes del crimen organizado. Literalmente", ha criticado, en referencia al acoso a la juez Beatriz Biedma de Badajoz. Por ello, ha pedido convocar a los españoles a "renovar el contrato social que sustenta cualquier democracia", aquel que hace cincuenta años, en la Transición, fue "un gran pacto de confianza entre españoles".