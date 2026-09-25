La CE avisa a España de que debe informar de la visita de Delcy Rodríguez a Madrid por seguir sancionada

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende que Delcy Rodríguez acuda a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. Especialmente, después del cariñoso saludo de la mandataria al presidente, durante la Cumbre de la ONU celebrada esta semana en Nueva York. La Comisión Europea recuerda a España que debe informar previamente de esa visita porque está sancionada.

En respuesta a varias preguntas parlamentarias formuladas por la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, a la vicepresidenta europea Kaja Kallas, la CE recuerda que "el Consejo deberá ser debidamente informado cuando un Estado miembro conceda una de las exenciones" a las personalidades sancionadas por la UE, según la nota a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Existen varias causas por las que la UE podría permitir la llegada a suelo europeo, incluida la celebración de eventos intergubernamentales de carácter internacional, como ocurre con la Cumbre Iberoamericana. También, en base a acuerdos multilaterales que faciliten inmunidades o por el Tratado de Conciliación entre la Santa Sede e Italia.

La estrecha relación con el Gobierno de Sánchez

Delcy Rodríguez ya estuvo en La Haya el pasado mes de mayo para defender la posición de Venezuela en un litigio territorial que mantiene con Guyana. Acudió a la Corte Internacional de Justicia, motivo por el que se le concedió la exención y pudo visitar Europa. No fue el caso del llamado Delcygate, cuando aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas, pese a las sanciones europeas. Un capítulo nunca aclarado por el Gobierno de Sánchez, y que enlaza con el caso Plus Ultra.

El PPE preguntó el pasado mes de abril por la posición de la CE sobre la visita, y si había sido informada por el Gobierno de Sánchez, además de las posibles consecuencias de que la mandataria venezolana pisara suelo europeo, sin permiso, dado que pesan sobre ella sanciones. La institución respondió el pasado mes de agosto, dando a entender que el Ejército de Sánchez todavía no ha comunicado sobre sus pretensiones.

El pasado febrero, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reclamó en Bruselas que se retiraran las sanciones, después de la aprobación de la amnistía en Venezuela, sin éxito. El Parlamento Europeo se pronunció el pasado 30 de abril en contra e instaba al Consejo a no retirar las medidas hasta que se produzcan avances significativos hacia una transición democrática.

Mientras Delcy Rodríguez es agasajada por el Gobierno español, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha realizado ya "al menos" siete intentos de regresar a su país, pero el régimen se lo ha impedido. Tres de esos intentos han sido en esta última semana, desde Panamá, y ninguno ha resultado fructífero.