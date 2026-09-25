La Justicia investiga ya los saltos a la Península negados por Marlaska desde el inicio de la invasión de Ceuta

El ministro Grande-Marlaska afirmó nada más materializarse la invasión de Ceuta que nadie entraría en la península. Obviamente era otra mentira más. Pero ahora tiene un problema mayor que su mentira. Y es que la Justicia ya investiga esos saltos hacia el resto de España.

La juez Tardón ha ordenado investigar las salidas de Ceuta: "Idéntica coincidencia resulta respecto de la solicitud del ordinal 8º, para que se lleve a efecto la elaboración de un informe relativo a los traslados irregulares de inmigrantes desde Ceuta a la Península efectuados con posterioridad a los hechos investigados".

La juez explica que, "no obstante, y dado que respecto de este extremo ya se contienen en el informe realizado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras-CENIF, a requerimiento de esta Instructora, los análisis y datos de que se disponía a la fecha de su realización, habrá de requerirse a dicho Centro para que lo complete y actualice con los datos e informaciones de que se dispongan a fecha actual, y extenderse, especialmente, a la identificación de las embarcaciones utilizadas, propietarios, patrones, financiadores, rutas empleadas y personas beneficiadas por dichos traslados". Y es que va a por las mafias que han organizado estas rutas a la península. "Asimismo, deberá procederse a la identificación de inmuebles, locales, garajes y viviendas utilizados como lugares de alojamiento, ocultación o tránsito aludidos en su informe inicial". La magistrada busca toda la estructura o logística.

El auto, por otra parte, avanza en la persecución de la estructura de la invasión de Ceuta. Y añade que "se estima necesaria la práctica de la solicitud enunciada en el ordinal 9º, pues sin duda resulta elemento esencial y central de la investigación determinar la identidad del o los que hayan llevado a cabo la planificación y dirección de la operación, por lo que habrá de requerirse a la Comisaría General de Información, a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, al Centro Nacional de Inteligencia y al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, para que emitan informe y lo remitan a este órgano judicial, con el objeto de determinar qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas".

Por todo ello, la juez busca a "quiénes pudieron diseñar la operación, qué vínculos pudieran existir entre los diferentes niveles de actuación que se han identificado en el informe policial sobre la entrada masiva irregular en Ceuta, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras a requerimiento de esta Instructora, en lo que se refiere a la estructura de actuación del proceso de su desarrollo hasta que culminó con la entrada masiva de inmigrantes irregulares en la Ciudad autónoma de Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio de 2026, así como qué relación existiera entre los dinamizadores digitales, los organizadores sobre el terreno y los participantes integrados en estructuras superiores".

Y deja claro que ve una conexión con invasiones o asaltos previos: "El informe deberá extenderse al análisis específico de las similitudes existentes entre los acontecimientos ocurridos en Ceuta en otras entradas masivas, saltos o avalanchas acaecidos en los años 2021, 2024 y 2026, así como los vínculos que pudieran existir entre ellos". Por todo ello quiere que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras-CENIF ayude en la "identificación de los números telefónicos, perfiles utilizados en las diferentes RRSS, direcciones IP, etc, para completar, con todos los datos e informaciones hasta el momento obtenidos, el informe técnico que acompañaba al antes citado sobre "La organización digital de la entrada masiva a Ceuta", y que, una vez recibido en este órgano judicial, será incorporado al procedimiento, procediendo entonces a la práctica de las actuaciones que fueren precisas para determinar la titularidad, geolocalización, relaciones entre usuarios, comunicaciones cruzadas y posibles estructuras de coordinación existentes entre ellos".