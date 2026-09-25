La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote acusa a Sánchez de "mirar hacia otro lado" con la invasión de Ceuta

La consejera de Hacienda y vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, y presidenta de la Comisión Gestora del PP en Lanzarote y La Graciosa, María Jesús Tovar, ha denunciado que el Gobierno conocía de antemano la invasión de Ceuta y miró hacia otro lado, y ha advertido de que Canarias podría ser la próxima en sufrirla, mientras ha detallado el plan de inversión del Fondo de Desarrollo de Canarias que el Cabildo de Lanzarote está ejecutando en infraestructuras, vivienda social y plazas sociosanitarias.

En La Noche de Cuesta, Tovar ha hablado desde la experiencia directa: nacida en Melilla y trabajadora social con experiencia a pie de calle con inmigración, ha abordado la naturaleza de las consecuencias de la invasión: "La crisis migratoria no es de ahora, como está diciendo el Gobierno socialista. Lo que ha habido en Ceuta ha sido una invasión. El Gobierno lo sabía y ha mirado hacia otro lado", ha afirmado.

Tovar ha expresado su incomprensión ante la orden del delegado del Gobierno de Pedro Sánchez de paralizar los retornos voluntarios apenas cuatro días después del inicio de la crisis, supuestamente por temor a denuncias de las ONG. "Si alguien entra ilegalmente en un país y quiere volver voluntariamente, ¿por qué lo paras?", ha preguntado. En ese sentido, además, ha recordado que en 2021 el Gobierno prometió reforzar las fronteras tras una crisis similar y nunca lo hizo: "Otra mentira más de Pedro Sánchez".

Ha alertado de que el silencio del Gobierno ante la amenaza que supone el concepto marroquí del Gran Marruecos, que incluye Ceuta, Melilla y Canarias, es especialmente preocupante. "Ceuta y Melilla nunca han sido de Marruecos, jamás en la historia. Mañana nos puede pasar a nosotros en Canarias. Tenemos que defender nuestro territorio", ha señalado.

Por otro lado, también ha tratado la gestión local. Tovar ha detallado el funcionamiento del Fondo de Desarrollo de Canarias, cuyo convenio decenal acaba de renovarse con una adenda hasta 2028 y un nuevo acuerdo previsto para octubre que aportará más de 200 millones de euros, con el 80% financiado por el Gobierno de Canarias y el 20% restante por el Cabildo.

Entre las inversiones ejecutadas ha destacado 14 millones destinados a infraestructuras hidráulicas para paliar el histórico déficit de agua de la isla, y más de 3 millones anuales en creación de empleo. En materia sociosanitaria, ha anunciado la construcción de las residencias de Altavista y Tahiche, además de la adquisición de nueve inmuebles para nuevas plazas.

En cuanto a la vivienda, ha confirmado la compra de 76 pisos destinados al alquiler social, 42 adquisiciones adicionales ya cerradas y la próxima entrega de 160 viviendas en Maneje, un proyecto que llevaba seis años paralizado porque los Ayuntamientos gobernados por el PSOE se negaban a ceder suelo al Gobierno de Canarias. "Fue llegar el Partido Popular al Ayuntamiento de Arrecife y en el tercer pleno ya cedimos el suelo. Hoy es una realidad", ha concluido.