La vivienda vuelve a incendiar el Gobierno pese a la promesa de Sánchez de hacerla el "quinto pilar del Estado"

Sumar está dispuesto a jugar todas sus cartas. Los de Yolanda Díaz han encontrado en el desahucio de Maricarmen el propulsor perfecto para conmover a la ciudadanía y volver a colocar la vivienda en el centro de la agenda política, con la mirada puesta ya en la precampaña electoral. "La legislatura de la vivienda", prometía Pedro Sánchez, que llegó a elevar este derecho constitucional a la categoría de "quinto pilar del Estado" y que ya en 2015 aseguraba que no habría más desahucios. Casi ocho años después de su llegada a La Moncloa, la crisis habitacional no deja de agravarse y el Gobierno se enfrenta a la presión de las calles.

El presidente del Gobierno dejó clara desde el primer momento la línea que debía seguir el Ejecutivo ante el caso de Maricarmen: señalar directamente a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida. "Desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma; por tanto, creo que es importante recordar de quién es la responsabilidad principal", reprochó desde Nueva York Sánchez, convirtiendo el caso en un nuevo frente de confrontación con el PP.

Sumar, en cambio, reclama que el propio Gobierno asuma su responsabilidad y adopte medidas, como ya ocurrió con el decreto de Irán cuando los ministros del socio minoritario del Gobierno plantaron a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros hasta que no se incluyeran medidas de vivienda. Sumar quiere aprovechar ahora el impacto mediático del desahucio para asumir el protagonismo y convertirlo en una bandera política. Su intención pasa por impulsar la expropiación de la vivienda de la que ha sido desahuciada Maricarmen y llevar la medida al Consejo de Ministros del próximo martes, junto a un nuevo real decreto.

Una iniciativa que, sin embargo, no termina de convencer al PSOE. Los socialistas vuelven a manejar un discurso cargado de literatura política y de mensajes como "no vamos a dejar a nadie atrás", mientras sus socios les reclaman medidas concretas y acusan al Gobierno de llegar tarde una vez más a los problemas de los españoles.

No es la primera vez que la vivienda provoca un choque en el seno del Gobierno de coalición. Los socialistas acusan a su socio minoritario de equivocarse de enemigo, mientras el Ejecutivo continúa dilatando las decisiones y justifica la falta de avances en las mayorías parlamentarias que existen actualmente en el Congreso de los Diputados.

Ahora, los socialistas buscan soluciones rápidas que permitan contener el desgaste y la frustración que este caso ha provocado alrededor del Ejecutivo. Para ello han retomado las negociaciones con Junts con el objetivo de asumir sus condiciones en materia fiscal y sacar adelante el real decreto de vivienda, después de casi un año de relaciones prácticamente rotas por los incumplimientos que, según los de Carles Puigdemont, ha acumulado el Gobierno.

Mientras tanto, Sumar mantiene abierta su batalla en las calles. Los de Yolanda Díaz han lanzado una recogida de firmas para reclamar la expropiación de la vivienda y tratan de capitalizar políticamente el caso. Pero la agenda de Sumar no se limita a la vivienda. Este viernes, el partido se reúne también con representantes del sector de las renovables después de la prórroga de la central nuclear de Almaraz. Con la inflación y la incesante escalada de los precios como telón de fondo, Sumar quiere abordar con el sector energético su capacidad para contener la subida de los precios.