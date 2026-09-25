Sigue la sangría: otra encuesta deja al PSOE en mínimos, con poco más del 25% y cerca de perder los 100 escaños

Si este jueves era una encuesta del Instituto DYM la que dejaba al PSOE en una situación comprometida, ahora otro sondeo hace un pronóstico muy similar e igualmente deprimente para los socialistas.

Se trata de un estudio elaborado por Celeste Tel para Onda Cero y que tiene algunos datos llamativos: el principal, que los de Pedro Sánchez obtendrían un 25,4% del voto, el mínimo en el histórico de esta empresa durante esta legislatura.

El PSOE pierde siete décimas respecto de la anterior encuesta de la firma, aunque hay que tomar esa referencia con cautela, ya que es de hace un año. También pierde cuatro diputados respecto a septiembre de 2025, y esto les lleva a otro dato de los más interesantes del sondeo: los socialistas se quedan en 101 escaños, a punto de perder la que sería la barrera más simbólica: la del centenar de diputados.

El PP tampoco sale muy bien parado en la encuesta y con esa comparación con doce meses atrás: pierde un punto para quedarse en el 33,9% de intención de voto, que es una cifra coherente con la mayor parte de los estudios demoscópicos publicados en las últimas semanas.

Los populares tendrían 147 diputados, seis menos que hace un año, pero todavía unos cuantos más de los que tendría todo el bloque de la izquierda y los nacionalistas, que se quedarían en el entorno de los 140.

Por su parte, Vox es, con mucho, el partido que más crece: ha subido 2,6 puntos y ya llega al 17,8% de intención de voto, que es con mucho el punto más alto de la legislatura para los de Santiago Abascal, que tendrían 62 diputados.

La suma de los dos partidos que, hipotéticamente, formarían el Gobierno se dispara hasta los 209 diputados –hace un año era de 201– y se sitúa en el borde de una mayoría parlamentaria de tres quintos del Congreso que les abriría la puerta a cambios legislativos de gran profundidad.

Finalmente, la encuesta, que ni siquiera ofrece la intención de voto de Podemos, le da una pésima noticia a Sumar: a pesar del declive del PSOE la coalición de extrema izquierda no sólo no remonta sino que sigue hundiéndose: con un 5,1% está también en su mínimo de la legislatura y sólo tendría media docena de diputados.

El sondeo ha contado con un millar de entrevistas que se realizaron a principios de esta misma semana, el martes 22.