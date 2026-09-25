Sumar cambia de nombre para superar el 'yolandismo': nace el Frente Amplio

El proceso de renovación de Sumar ha comenzado. El partido que le sirve de muleta al sanchismo ha puesto en marcha lo que en marketing se llama rebranding; es decir, cambiar de nomenclatura, símbolos y colores a un producto. En este caso, un partido político. El nombre con el que han bautizado al nuevo sumar es Frente Amplio. La formación integrará a Izquierda Unida (IU), Más Madrid, Comunes y, lógicamente, Sumar.

Según ha adelantado El Salto, el yolandismo concluye, así, tras tres años de apoyo inquebrantable a Pedro Sánchez. El nombre remite a la semántica habitual de la izquierda latinoamericana. Por ejemplo, Pepe Mujica, el presidente uruguayo, que militó en el partido que lleva el mismo nombre se fundó en 1975, y representa a la izquierda uruguaya por antonomasia. Por otra parte, encontramos otro Frente Amplio en Chile, un partido que se fundó en 2024 y encabeza el expresidente de Chile, Gabriel Boric, que hundió la economía de su país durante su mandato, se negó recibir las credenciales del embajador de Israel y condecoró al juez Baltasar Garzón.

La maniobra del partido de Yolanda Díaz es clara: subsumir unas siglas que no dicen nada en otras que tampoco lo hagan, pero que permitan acoger las distintas variantes de la izquierda española más allá del sanchismo, desde el independentismo a la izquierda radical. Una incógnita es saber si Podemos se unirá a este Frente Amplio. Por el momento, no se ha confirmado si el partido morado participará en esta coalición. En dos ocasiones, de la mano de IU, Podemos impuso su nombre en Unidos Podemos —2016— y Unidas Podemos —2019—. Hay que recordar la afición que ha mostrado la izquierda por el frentes. En España y Francia, en los años 30, tenemos los antecedentes del Frente Popular, y las consecuencias que tuvo a ambos lados de los Pirineos.

Desde el nuevo Frente Amplio esperan que se unan Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Iniciativa del Pueblo Andaluz o Equo. En el caso de Podemos, Irene Montero, que ya ha confirmado que se presentará a las elecciones, no se ha pronunciado al respecto.

Resulta curioso que tan solo 3 años después, la izquierda necesita refundarse con nuevas siglas y demuestra que Pedro Sánchez ha sabido parasitar y someter a cuantos partidos de ámbito nacional se mueven a su izquierda. Por lo demás, sin candidato claro, con sus habituales luchas intestinas, y su rendición a Sánchez, no cabe esperar mucho de un partido que quiere representar de todo y no está dispuesto a apostar por nada.