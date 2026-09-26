Clamor en Madrid por la invasión de Ceuta : "Pedro Sánchez a prisión"

Como un reloj de sol, el edificio Metrópolis de Madrid recibe una luz que atrae a unos fotógrafos, a un turista madrugador y a las primeras personas que, envueltas en banderas de España y de Ceuta, le echan una fotografía antes de citarse para iniciar la segunda Marcha por la Dignidad, quizá porque justo ahí vive una parte del espíritu de Antonio López, que es como decir de la belleza misma. A las ocho de la mañana llegan los primeros, y poco antes de las diez Alejo Vidal-Quadras cuenta a Libertad Digital que los ceutíes tienen que resistir. "Resistid, aguantad", insiste. Vidal-Quadras nos recuerda que "Sánchez no tiene la mayoría en el Parlamento" ni la "tiene en la calle".

En torno a la Plaza de Cibeles, Madrid se va llenando, como aquel 23 de mayo de este año, cuando unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno, pedían la dimisión de Pedro Sánchez. En esta ocasión, con la defensa de Ceuta como catalizador.

No hace falta que los que llevan los megáfonos se pongan con las proclamas, porque los manifestantes se ponen a recordar de viva voz el listado de los casos de corrupción que azotan al Gobierno de Sánchez, su sumisión a Marruecos y a Mohamed VI o el caso de su mujer, Begoña Gómez; así como, por el caso que nos ocupa, sus vacaciones durante la invasión. Con todo, los gritos unánimes pasan por "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Pedro Sánchez a prisión", "Marlaska", traidor, defiende la nación". Y muchos más.

Por un momento, una pequeña multitud dentro de la multitud grita "¡presidente!, ¡presidente!" y aparece un Santiago Abascal al que le piden fotos. Por su parte, del Partido Popular, Miguel Tellado también participa en la marcha, junto a 200 entidades, según la nota de prensa de Sociedad Civil.

El estupor con la situación es meridiano. José Antonio, por ejemplo, afirma que "todos los españoles de bien estamos con ellos y lo estamos sufriendo". También avisa de que "si esto se extiende" nuestra realidad política dejará de "ser España".

Desde el edificio Metrópolis hasta la altura de la Plaza del Callao, una multitud grita, clama y comenta. La Delegación del Gobierno del socialista Francisco Martín sostiene que se trata de 20.000 personas, pero es posible que sean bastantes más. Uno recorre la marcha de cabeza a cola y de cola a cabeza para ir, ver y contar. Durante la marcha, de camino a Plaza de España, dos mujeres llevan un carito cada una con dos niños pequeños. La que atiende e Libertad Digital, que prefiere no dar su nombre, explica que "acudimos a la Marcha por la integridad de España y, sobre todo, por los dos niños pequeños que tengo aquí". "Ellos son el futuro de España y tienen que saber que hay que defender nuestro país", añade.

En un tono más beligerante, Cristina, que lleva la camiseta de la Selección Española de Fútbol, comenta que "nos están invadiendo y aquí no pasa nada". "Son todos unos sinvergüenzas. ¡Sinvergüenzas!", exclama.

Las banderas ondean durante cientos de metros, y la Marcha se mueve a paso ligero, pero hace un alto a la altura de la madrileña calle de San Bernardo, donde se ubica el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que encabeza Félix Bolaños. La Policía se ha encargado de cortar el acceso a la calle, pero muchos manifestantes se apostan para insultar al ministro que suele felicitarse a sí mismo.

Luego, desde la Plaza de España hasta pocos metros antes del arco de Moncloa, a pesar del sol y del calor, las gargantas mantienen el fuelle de gritos. Javi es un joven que asevera que Ceuta "es casi otro país, por eso tenemos que enviarles fuerza y mucho ánimo".

El Arco de la Victoria de Moncloa acoge la cabeza, donde los convocantes realizan una foto de familia, y gritan "viva España". En esta ocasión, porque la situación es tan inequívoca como transparente, Sociedad Civil decide que no hay ni manifiesto ni discursos, pues ya sabemos que Ceuta necesita ayuda y la gente se echa a la calle para que la salven.