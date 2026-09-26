El Gobierno filtra que el martes aprobará otro decreto de vivienda y negocia con Junts y Podemos

El Gobierno se muestra súbitamente optimista respecto a las posibilidades de sacar adelante el nuevo real decreto con medidas en materia de vivienda este mismo martes. Para lograrlo, el Ejecutivo ha encontrado un filón político en el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue expulsada de la casa que alquilaba muy por debajo del precio de mercado en el madrileño barrio de Retiro, uno de los más caros de la capital.

Según fuentes gubernamentales recogidas por Europa Press, este suceso ha supuesto un "punto de inflexión" que confían en utilizar para presionar a los grupos parlamentarios y forzar un pacto.

Aunque el Consejo de Ministros tiene la potestad de aprobar la norma cuando lo considere oportuno, el ala socialista prefiere esperar a tener garantizados los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso de los Diputados. La estrategia de Moncloa pasa por instrumentalizar la reacción mediática provocada por la retransmisión en directo del citado lanzamiento, esperando que la presión obligue a los partidos políticos a ceder en sus respectivas posturas.

El principal escollo sigue siendo la debilidad de la mayoría parlamentaria, marcada por los vetos cruzados entre Junts y Podemos. Mientras que la formación separatista de Carles Puigdemont reclama medidas que alivien la carga sobre los propietarios, como son las bonificaciones fiscales, la formación de extrema izquierda exige endurecer el intervencionismo con un férreo control de precios y expropiaciones masivas, políticas que históricamente asfixian la oferta inmobiliaria.

En los últimos días, las negociaciones han experimentado ciertos avances con el partido de Puigdemont, a pesar de que las relaciones estaban rotas, al menos públicamente, desde hace un año. Los socialistas analizan ahora las propuestas que la portavoz separatista, Míriam Nogueras, entregó en mano al presidente del Gobierno hace dos semanas. Desde Junts trasladan ahora un mensaje de optimismo, ya que consideran que el PSOE ve "con buenos ojos" sus planteamientos orientados a proteger a los dueños de los inmuebles.

Por el contrario, las propuestas del ala radical del Ejecutivo chocan abiertamente con el Estado de Derecho. Sumar ha propuesto directamente expropiar el piso a sus legítimos propietarios para realojar a la mujer afectada. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, rechazó tajantemente esta opción, recordando que las fórmulas de expropiación "no llevan a ninguna parte" y carecen de un "encaje claro en la Constitución Española". Pese a la advertencia legal, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado que seguirán exigiendo medidas de corte confiscatorio.

El objetivo final de Pedro Sánchez se reduce a lograr un mero acuerdo de mínimos antes de la inminente reunión del Consejo de Ministros. En Moncloa prevén que las negociaciones se prolonguen para sumar los votos necesarios al texto. En un plazo máximo de 30 días, el real decreto tendrá que someterse al dictamen de la Cámara Baja, y el Gobierno trata de evitar a toda costa una nueva derrota parlamentaria como las sufridas a principios de este año 2026, cuando Junts unió sus votos a los del PP y Vox.