La gran diferencia entre las invasiones de 2021 y 2026: la sumisión de Sánchez ante la venganza de Marruecos

A lo largo del siglo XXI, se han producido dos grandes entradas masivas de inmigrantes ilegales a Ceuta desde Marruecos. Las dos en los últimos cinco años y con Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

La primera se registró el 17 de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas cruzaron la frontera a través de los espigones de Benzú y el Tarajal. Eso sí, en aquella ocasión el Ejecutivo actuó con rapidez, desplegó el Ejército y la mayoría de los irregulares fueron devueltos en apenas unos días.

Esas dos cuestiones —el número de ilegales que lograron entrar y la reacción que tuvo el Gobierno— son algunas de las grandes diferencias que encontramos entre la crisis posterior al salto masivo de 2021 y la derivada de la invasión de los días 30 y 31 de julio de 2026. Más de 80.000 personas llegaron a territorio español desde el reino alauí, unos a pie y la gran mayoría a nado.

En el ínterin, la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez —que no amplió los espigones ni implementó medidas que evitaran que una situación como la de 2021 se pudiera volver a repetir— y una sentencia del Tribunal Supremo que desde el 8 de julio de 2026 impedía devolver en caliente a los inmigrantes que fuesen interceptados en el mar. Ahora es necesario abrir un procedimiento individualizado.

¿El problema? Más de 10.000 ilegales —fuentes policiales desde Ceuta señalan a Libertad Digital que sus estimaciones suben hasta 18.000 o 20.000— se quedaron en Ceuta. Una ciudad que tenía una población de 83.000 habitantes antes de la invasión. La permanencia de los irregulares ha desbordado los servicios de la ciudad y ha convertido la vida de los residentes en un infierno.

Uno de los aspectos más incomprensibles de la gestión que el Gobierno ha hecho de la actual crisis es la actitud conciliadora que Sánchez ha mostrado con Marruecos después de tachar de "ataque a la integridad territorial de España" la entrada masiva de inmigrantes, durante su visita a la ciudad autónoma el 31 de julio.

Después, se marchó de vacaciones y el tono cambió hasta el punto de dar las gracias al reino alauí por su colaboración, cuando miles de los ilegales que cruzaron la frontera seguían —y siguen— okupando los espacios públicos de Ceuta.

El nexo: la venganza

Del lado marroquí, dando por buenos los informes que apuntan a la implicación del reino alauí en los hechos tanto de 2021 como de 2026, el análisis podría ser más sencillo: el reino alauí actuó llevado por la venganza.

"En 2021, había una mala relación entre el Gobierno de España y Marruecos a causa de la acogida de Ibrahim Gali en el Hospital de Logroño", explica en declaraciones a Libertad Digital el periodista Ignacio Cembrero, experto en el Magreb y los movimientos migratorios de la comunidad musulmana.

"Los informes del CNI a posteriori señalaban claramente la responsabilidad de Marruecos. Decían que los servicios de seguridad, los servicios secretos, habían incitado a los jóvenes a entrar en Ceuta, muchas veces engañándoles —sobre todo a los más pequeños— diciéndoles que en la ciudad autónoma podrían ver a Messi y a Ronaldo".

"A finales de julio el aparato de seguridad marroquí quiso tomar represalias contra España en Ceuta, uno de sus puntos más débiles, por la publicación de una investigación que destripaba al principal servicio secreto marroquí (DGST) y aportaba más información sobre el uso masivo que hizo de Pegasus", asegura.

"Esa investigación tenía numerosas ramificaciones en España", insiste Cembrero. "Revelaba, por ejemplo, cómo la DGST había espiado hasta el tuétano a la Guardia Civil".

El cambio de posición del Gobierno

Una de las grandes diferencias entre lo que pasó en 2021 y lo que ha ocurrido en 2026 es que en la primera crisis el PSOE y el PP permanecieron unidos para poner a Marruecos en su sitio. Huelga decir que en la segunda no ha sido así.

Sánchez parece estar más cerca de Mohamed VI que del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, al que —según ha contado él mismo— el Gobierno llamó pesado cuando pidió medidas para intentar anticiparse a la invasión cuando en los días previos se registró un aumento significativo de las entradas a nado.

"Esta vez el PSOE no ha hecho causa común con el PP para señalar a Marruecos como el causante de la invasión de Ceuta", señala Cembrero. "En aquella ocasión hubo una perfecta coordinación entre la ciudad autónoma, el Gobierno Central y el Ejército. Entonces se desplegó rápidamente".

"En el seno del Parlamento Europeo y las demás instituciones europeas, los principales partidos españoles trabajaron juntos para sacar adelante una resolución que condenaba o señalaba a Marruecos con mucha claridad", recuerda.

En 2021 @PSOE y @ppopulares impulsaron juntos en el @Europarl_EN una resolución de condena a la entrada masiva en #Ceuta y aquello irritó a las autoridades de #Marruecos. Ahora, tras la entrada aún más masiva de julio, el Partido Popular actúa en solitario en el Parlamento… — Ignacio Cembrero (@icembrero) September 14, 2026

"Hablo de Ciudadanos, que tuvo un papel absolutamente relevante, pero en este caso —por marcar la diferencia— también de PP y PSOE, que trabajaron codo con codo para sacar el 10 de junio de 2021 una resolución de condena muy dura contra Marruecos, que hoy en día no vamos a ver", sentencia el experto.

Otras diferencias

El experto también ha advertido algo inédito hasta ahora: "la entrada de niñas marroquíes menores por primera vez". "Estamos hablando de que probablemente un tercio de los menores que han entrado son niñas", añade. "Esto es absolutamente nuevo".

De hecho, uno de los temas más controvertidos de los últimos días fue el caso de un grupo de 68 niñas de un orfanato que Marruecos habría enviado a Ceuta, según habrían contado ellas mismas un trabajador del centro de acogida en el que se encuentran ahora en la ciudad autónoma y denunció públicamente —en el Programa de Ana Rosa, de Telecinco— un vecino ceutí que se identificó como funcionario.

Por último, Cembrero pone el acento en la proporción de los ilegales que permanecen en Ceuta tras la invasión. "Se han quedado muchos más de los que se quedaron en 2021", exclama Cembrero. Dado el volumen, la tramitación individualizada de los expedientes de expulsión la invasión se alargará alrededor de un año en el mejor de los casos.