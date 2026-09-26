Las imágenes de la segunda manifestación por Ceuta en Madrid
Decenas de miles de personas recorren el centro de la capital para defender Ceuta y exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales.
1 / 7
La manifestación por Ceuta en Madrid en el cruce de Gran Vía y Montera.
2 / 7
La abecera de la segunda 'Marcha por la Dignidad' en Madrid atraviesa Gran Vía.
3 / 7
Pancartas y banderas de España en la manifestación por Ceuta en Madrid.
4 / 7
Santiago Abascal llegando a la manifestación por Ceuta en Madrid.
5 / 7
Una gran pancarta contra Sánchez.
6 / 7
Una buena definición del PSOE, con la excepción de que muy de España no es el partido.
7 / 7
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en la marcha en apoyo de la defensa de Ceuta.