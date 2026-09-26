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Política

Las imágenes de la segunda manifestación por Ceuta en Madrid

Decenas de miles de personas recorren el centro de la capital para defender Ceuta y exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales.

Libertad Digital
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La manifestación por Ceuta en Madrid en el cruce de Gran Vía y Montera.

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La abecera de la segunda 'Marcha por la Dignidad' en Madrid atraviesa Gran Vía.

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Pancartas y banderas de España en la manifestación por Ceuta en Madrid.

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Santiago Abascal llegando a la manifestación por Ceuta en Madrid.

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Una gran pancarta contra Sánchez.

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Una buena definición del PSOE, con la excepción de que muy de España no es el partido.

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El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en la marcha en apoyo de la defensa de Ceuta.

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