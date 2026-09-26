Operativo policial en Ceuta para filiar a los menores inmigrantes

Los agentes han actuado en la zona del Trampolín y la Fábrica del Guano para comprobar la presencia de menores y trasladarlos posteriormente a dependencias policiales.

El objetivo del operativo ha sido acelerar las labores de identificación y filiación, un trámite necesario antes de que los menores puedan acceder a alguno de los espacios preparados por el Gobierno autonómico.

Los menores que permanecen en las calles han sido trasladados en un autobús municipal habilitado para este dispositivo y también en vehículos de la Policía Nacional, con el objetivo de agilizar el proceso.

Las cifras de Torres

El operativo coincide con las declaraciones realizadas este jueves en Ceuta por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien apeló a la "rigurosidad" de los partidos políticos para que "no engañen ni mientan" al abordar la situación de los menores inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio.

Torres señaló que hasta el momento se ha conseguido filiar a 2.383 menores en Ceuta y afirmó que la prioridad del Gobierno es el reagrupamiento familiar. Según los datos facilitados por el ministro, 54 menores con familias en la Península ya han salido de Ceuta, mientras que otros 118 de los que llegaron el 30 de julio han sido reubicados.