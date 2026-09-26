Sumar amenaza con no ir al Consejo de Ministros si el Gobierno no interviene a fondo el mercado de la vivienda

La coalición de extrema izquierda ha redoblado la presión sobre el PSOE y amenaza con un nuevo boicot institucional. Los diferentes partidos que forman Sumar han advertido de que están dispuestos a ausentarse del Consejo de Ministros del próximo martes si el Ministerio de Vivienda presenta un decreto ley que consideran insuficiente para sus pretensiones de control del mercado inmobiliario.

El pretexto utilizado por la extrema izquierda para esta nueva escalada de tensión en el seno del Ejecutivo ha sido el desahucio de Maricarmen. A través de un comunicado conjunto de los Comunes, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han advertido al PSOE de que no aceptarán medidas parciales ni parches, exigiendo una intervención profunda del mercado que, a su juicio, lleva meses sobre la mesa de negociación.

El problema del Gobierno es que, de llevar las medidas aprobadas hasta el punto de satisfacer todas las exigencias de sus socios, lo más probable es que el decreto sea rechazado en el Congreso, ya que contaría con los votos en contra de PP y Vox, lógicamente, pero en principio también con los de Junts, con lo que los noes a la convalidación serían, como mínimo, 177.

Las exigencias de Sumar

Entre las imposiciones que plantea Sumar para respaldar el nuevo decreto ley, que el Gobierno negocia a contrarreloj con sus socios separatistas, se incluye la prórroga forzosa de los contratos de alquiler. Asimismo, reclaman blindar a los inquilinos frente a los propietarios, a los que despectivamente tildan de "fondos buitre", y exigen una estricta regulación de los pisos turísticos y de los arrendamientos de temporada o por habitaciones, con el objetivo de instaurar la renovación automática obligatoria.

El nivel de exigencia de la formación comunista ha llegado al punto de reclamar la "recuperación" vía expropiación de la vivienda de la anciana desahuciada. Esta propuesta fue descartada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien el pasado lunes rechazó tajantemente esta vía de actuación, argumentando que este tipo de iniciativas no tienen encaje claro en la Constitución Española y no conducen a ninguna solución viable.

A pesar del rechazo socialista a sus medidas más extremas, los partidos integrados en Sumar han dejado claro que harán "todo lo que sea necesario tanto a nivel político como institucional". En un tono muy duro han recordado que ya se negaron a entrar en el Consejo de Ministros hace medio año para forzar al socio mayoritario a aprobar un decreto de prórroga de alquileres. Esta tensión interna se produce apenas unos días después de que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, emplazara a Sumar a salir del Gobierno si no se imponen sus tesis en materia de vivienda.

Finalmente, en su cruzada por capitalizar el descontento social, la formación de extrema izquierda ha optado por cargar duramente contra el Partido Popular y Vox, acusándolos de tumbar reiteradamente el denominado escudo antidesahucios. Curiosamente, en su comunicado evitan cualquier mención a Junts, formación que también votó en contra de dichas medidas en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, intenta seducir al partido de Carles Puigdemont abriéndose a debatir los beneficios fiscales para los arrendadores que exigen los separatistas.