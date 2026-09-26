Un informe demoledor de la UE alertó en mayo de la fragilidad de la frontera española ante "llegadas masivas"

El Gobierno de Pedro Sánchez no solo desoyó las advertencias de los servicios de inteligencia españoles sobre la amenaza de una entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, tampoco hizo caso de los avisos de la UE para reforzar el control de fronteras. El pasado mes de mayo, la Comisión Europea emitió un Informe sobre el estado de Schengen que deja muy mal parada a España como frontera sur europea.

El documento, adelantado por El Mundo y al que ha tenido también acceso Libertad Digital, recoge que España no dispone de un "plan de contingencia" que evalúe riesgos y escenarios en caso de "afluencia masiva" de inmigrantes. Justo lo que ocurrió en Ceuta dos meses después. Habla, también, de "carencias persistentes" por la "escasez de recursos", especialmente "humanos", en el control de fronteras.

Un déficit que se percibe, también, en otros países como Portugal, aunque el nuestro encabeza el ranking de tareas pendientes para el refuerzo del espacio Schengen. La UE recomendó a España "reforzar las medidas contra el fraude documental, mejorar la cooperación entre agencias e implantar la verificación biométrica" para la seguridad, y señaló que somos los únicos, junto con Grecia y Austria,

Sin capacidad de "retorno" de inmigrantes

Según el texto, España debe "integrar plenamente las operaciones de retorno" y ajustarlo al marco europeo para "dar respuestas colectivas más rápidas, predecibles y coordinadas cuando surjan presiones". Señaló, también, que nuestros "planes nacionales no incluyen la posibilidad de utilizar el apoyo europeo", "no cubren la coordinación con Frontex" y "no han consultado a los Estados miembros vecinos" para dar una mejor respuesta ante futuras presiones.

La CE pone a España y Portugal como ejemplo de países en los que es necesario hacer "esfuerzos adicionales" para los "retornos", "la racionalización de los procedimientos" y "la aplicación de medidas para prevenir las fugas y los desplazamientos secundarios no autorizados".

Precisamente, en el capítulo dedicado a la devolución de inmigrantes, según el Pacto de Migraciones y Asilo aprobado por la UE para afrontar los retos migratorios y la presión ejercida por otros países, España es también ejemplo de mala alumna. "Aún no se ha aprovechado todo el potencial de los retornos voluntarios mediante su integración coherente en los marcos nacionales de retorno", señala el informe.

Aunque admite mejoras en el uso de herramientas e instrumentos para esos retornos, señala que "sigue siendo un proceso incompleto" en el caso de España, Grecia y Portugal, especialmente en el ámbito digital. También nos afea no haber transpuesto todavía la directiva europea relativa al intercambio de información.

Todas las deficiencias recogidas en el documento se han puesto de manifiesto en la gestión de la crisis de Ceuta. El Gobierno tardó más de un mes en reaccionar a todo, incluida la petición de ayuda a Europa. De hecho, la presencia permanente de Frontex se acordó hace apenas una semana. La CE incluso tuvo que pedir concreciones a España para facilitar las ayudas económicas, lo que retrasó el proceso.

Los retornos de inmigrantes no se están produciendo, algo de lo que Marruecos culpa abiertamente a España, y no hay fecha todavía de cuándo pueden producirse, si finalmente se acuerda su regreso. Una situación caótica que padece Ceuta dos meses después del asalto.