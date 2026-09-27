De Cibeles a Moncloa

La Segunda Marcha por la Dignidad en defensa de España, organizada por la plataforma Sociedad Civil Española con el respaldo del PP y Vox, debería llamarse manifestación por la normalidad, porque todo en este país funciona a trancas y barrancas. Todo parece fuera de sitio. No hay una sola idea clara y distinta. Todo está inundado por la ideología, el engaño y la mentira. El sanchismo ha conseguido infectar de esa mala baba todos los vínculos que unen a los españoles de bien. La malicia sanchunera corroe todo lo que toca, empezando por el corazón y la razón de la Oposición hasta terminar por el vaciamiento emancipador de todas las instituciones democráticas, pasando por la imposibilidad de formar una opinión pública política digna de una democracia liberal: nada puede quedar al margen de la crítica ciudadana. No hay absolutos en la democracia. Todo es susceptible de crítica.

Sin embargo, hoy parece casi imposible conformar una corriente de opinión más o menos objetiva sin caer en ideología. Por ejemplo, uno escribe que el Rey está secuestrado por Sánchez y puede ser tildado fácilmente de antimonárquico. Empezamos a tener miedo hasta de decir que Núñez Feijóo es demasiado tibio. Tengo la sensación de que el sanchismo ha penetrado en el alma de los mejores. Los cerebros mejor dotados de España mimetizan, naturalmente, sin saberlo el odio que proyecta el discurso y la acción del Gobierno de Sánchez. Ojalá me equivoque. En todo caso, para detener esta perversa ideología merecía la pena que este sábado saliésemos a las calles de Madrid en protesta contra el Gobierno más autoritario de Europa. Millones de españoles fetén, o sea, no nacionalizados de la noche a la mañana por Sánchez, consideramos que sobrevivimos con dignidad a un Gobierno, que no deja un solo día de crear tensiones pugnaces en todos los ámbitos de la vida pública y privada, gracias al ejercicio cívico de este tipo de protesta.

Miles son los motivos concretos que justificaban esta marcha: elecciones generales ya, la situación trágica de Ceuta, los casos judiciales que afectan al entorno de Sánchez, corrupción, Ley de Nietos, etcétera, etcétera. A todos esos motivos, añadiría una "sinrazón", o mejor dicho, se trata de combatir lo declarado por Elma Saiz el 22 de septiembre de 2026; en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno dijo textualmente: "Como Gobierno transmitimos y confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente". Lo repitió dos veces, ante dos preguntas distintas de la prensa. Esto no es un escándalo. Es algo peor: una portavoz del Gobierno pidiendo explícitamente, antes de que exista juicio, que el jurado popular declare "inocente" a la esposa del presidente, es un ataque frontal al poder judicial. ¡Injerencia indebida!

Todo eso ha llevado a muchos creadores de opinión nacionales y extranjeros a descalificar al Gobierno sanchista como autoritario, o peor, totalitario, puesto que hay pocas instituciones, especialmente en los ámbitos del Derecho y el Saber, que no hayan sido devoradas por el Ejecutivo. La politización permanente de la intimidad de los españoles, la irracionalidad que fomenta en todas sus acciones, ha sido calificada de criminal. En este contexto donde reina la ideología, frente a las ideas y la genuina política basada en el consenso, es menester que destacemos y promovamos las coincidencias, estimulemos la racionalización de los saberes políticos, interioricemos la vida afectiva y no caigamos en lo que criticamos, el odio a las ideas. La sustitución de la perversidad ideológica, basada en las tensiones violentas del sanchismo, por las ideas rigurosas y concretas, en fin, por la normalidad es el objetivo último de esta Segunda Marcha por la Dignidad.