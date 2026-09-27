Así tiene las vías Puente nueve meses después del accidente letal de Adamuz y mientras se dedica a perseguir jueces

Una asociación de vecinos se ha cansado ya del abandono de las vías de Óscar Puente. Se trata de una localidad catalana con vías a pie de costa y cuyo estado es absoluta y totalmente impresentable. Ya pusieron una denuncia por los raíles y clavijas totalmente oxidados y roídos. Ahora la amplían porque nueve meses después de denunciar la situación y de interesarse –teóricamente– el Ministerio de Transportes la situación no es igual: es peor y no se ha hecho nada, como se puede comprobar en las fotos que hoy publica Libertad Digital.

"Mediante el presente escrito se procede a ampliar la denuncia presentada el día 28 de febrero de 2026, relativa al estado de determinados elementos de fijación y sujeción de los carriles de la infraestructura ferroviaria situada en el tramo litoral de Vilanova i la Geltrú", señala el nuevo texto presentado ante la Justicia.

"En aquella denuncia se puso en conocimiento del Juzgado la existencia de diversos elementos de fijación del carril que presentaban corrosión avanzada, pérdida apreciable de sección y un deterioro material aparentemente significativo, interesándose expresamente la realización de una inspección y valoración técnica especializada sobre su estado y su eventual incidencia en la seguridad de la circulación ferroviaria".

La denuncia fue formulada ante la jurisdicción penal, y no como una mera reclamación administrativa, precisamente "ante la necesidad de determinar si el estado descrito y una eventual falta de inspección, mantenimiento, sustitución o adopción de medidas de seguridad pudieran presentar relevancia penal".

Un nuevo informe

Pues bien, ahora "se acompaña a esta ampliación un nuevo informe fotográfico realizado el 21 de septiembre de 2026" con imágenes tan demoledoras como las que se pueden observar en esta noticia.

"En fecha 21 de septiembre de 2026, transcurridos aproximadamente siete meses desde la formulación de la denuncia inicial, se ha efectuado una nueva inspección visual y documentación fotográfica del sector, constatándose que continúan presentes elementos metálicos de fijación y sujeción que muestran, a simple vista, un estado de degradación extraordinariamente acusado.

Las imágenes permiten apreciar corrosión generalizada, pérdida visible de material, exfoliación y degradación de componentes situados inmediatamente bajo los carriles", explica la ampliación de la denuncia. "Por ello resulta particularmente relevante determinar si estos elementos han sido objeto de una inspección técnica oficial y si, pese a su aspecto exterior y al tiempo transcurrido desde la denuncia, existe un informe que acredite su aptitud para permanecer en servicio", añade el escrito.

El accidente de Adamuz, con 46 víctimas mortales, destapó la polémica por la falta de inversión en los trenes de alta velocidad. Pero la falta de inversión en mantenimiento se extiende por toda España y por todos los tipos de trenes. Las fotografías que publica Libertad Digital de las vías de uno de los trenes de cercanías españoles, en concreto en la línea R2 Sur de Cataluña, son una muestra evidente de ello. Se trata de uno de los trenes de lo que en Cataluña se denomina Cercanías — R2 Sur. El trayecto al que afecta es el de Barcelona — Villanueva y Geltrú. Y el estado de los raíles y las fijaciones queda en evidencia en esas imágenes: totalmente corroídos por la humedad y con piezas casi despedazadas por completo.