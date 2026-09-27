La izquierda acampa contra sí misma

El pasado 23 de septiembre se produjo el desahucio de María del Carmen de Abascal, una mujer de 87 años que llevaba desde 2007 viviendo de manera ilegal en un piso de renta antigua. La edad de la señora y el hecho de que el juzgado la expulsara de la casa donde residía son dos circunstancias de fuerte contenido emocional, que la izquierda no ha querido desaprovechar. Así ha nacido Maricarmen, el penúltimo pretexto de los izquierdistas para utilizar políticamente un problema particular en beneficio de sus propios intereses.

Buena prueba de lo que realmente importa Maricarmen a la izquierda es la concentración convocada contra Isabel Díaz Ayuso a las pocas horas de consumarse el desahucio, como si la presidenta de la Comunidad de Madrid hubiera tenido alguna responsabilidad. Las bases socialistas y podemitas seguirán alimentando a sus demonios internos contra Ayuso, pero la realidad es que la anciana vivía en un piso de renta antigua concedido durante el franquismo, que ese régimen de alquiler fue derogado por dos reformas legislativas, ambas aprobadas bajo gobiernos socialistas, que el PSOE lleva gobernando casi ocho años y que Pedro Sánchez prometía, ya en 2016, que con él en el Gobierno se acabarían los desahucios. Su responsabilidad en los problemas de acceso a la vivienda es tan palmaria que incluso la afectada culpó de su drama a Pedro Sánchez en una entrevista en TVE, para estupor de los periodistas de la cadena gubernamental.

El presidente del Gobierno, durante su viaje a Nueva York, atribuyó también al ayuntamiento y la comunidad de Madrid la culpa de los problemas de la anciana. El intento es tan ridículo que hasta sus socios ultras han empezado a utilizar este caso para agrandar la brecha política con el PSOE, a pesar de formar parte del Gobierno al que acusan de no haber atajado el problema de la vivienda endureciendo —todavía más— la actual legislación.

La esquizofrenia ideológica de las fuerzas izquierdistas las está llevando a manifestarse contra sí mismas, con la acampada zarrapastrosa en la Puerta del Sol como buque insignia de esta nueva operación de agitprop. Pero ni siquiera la edad avanzada de la víctima elegida en este caso está siendo suficiente acicate para suscitar entre las organizaciones vinculadas a la izquierda una fuerte movilización en las calles.

Sánchez pretende atribuirse el protagonismo en este asunto con la aprobación en el Consejo de Ministros de este próximo martes de otro Real Decreto de Vivienda, a sabiendas de que el Congreso lo rechazará cuando el texto llegue a la Cámara Baja. Pretende erigirse así en salvador y víctima de un problema nacional que su gestión no ha hecho más que empeorar. No es ya que se produzcan 25.000 desahucios anuales desde que él gobierna —la cuarta parte de ellos en Cataluña, por cierto—, sino que el acceso a la vivienda en cualquiera de sus modalidades ha empeorado abruptamente desde 2018, como saben bien todos los que vienen buscando una casa asequible para comprar o alquilar.