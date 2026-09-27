La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido una "movilización contra el Gobierno de España". Son unas declaraciones incomprensibles cuyo único objetivo es la activación electoral de su partido, que sirve de muleta al sanchismo desde su fundación. Resulta sorprendente porque ella forma parte del Gobierno del Consejo de Ministros desde 2020.

Durante un acto que ha organizado el Partido Comunista, Díaz ha afirmado que "donde esté voy a pelearme para que Alberto Núñez Feijóo y Abascal no gobiernen". Pero lo más llamativo ha venido después: "Empecemos por pensar que podemos ganar. Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarnos contra el Gobierno de España, movilicémonos". Y es que Díaz es miembro del Consejo de Ministros desde el año 2020. Es decir, ella misma lleva seis años formando parte del Gobierno de España contra el que pide una movilización. Y, más aún, es una de sus vicepresidentes.

Yoli, vicepresidenta y ministra, llama a movilizarse contra el Gobierno de España Por favor, parad YA, que no puedo 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/ljDjvN4FYS — manuel llamas (@manuel_llamas) September 27, 2026

Sus afirmaciones han producido una rápida respuesta del portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que ha señalado que "el final de esta época, los estertores del Gobierno, va a ser algo entre berlanguiano y 1984". Con todo, es inevitable cuestionarse si se trata de cabalgar una contradicción, un error, o de ese calentamiento electoral de quien ya da por terminado su papel en la política nacional.

Por otra parte, hay que recordar que ya ha trascendido que las siglas de Sumar desaparecerán en las próximas elecciones de 2027 para rebautizarse en Frente Amplio, unas siglas con las que el partido, fundado en 2023, espera acoger a todo lo que se encuentra a la izquierda del sanchismo. Asimismo, Díaz también adelantó que no será la candidata para esta nueva coalición, que ya cuenta con Izquierda Unida y los Comunes.

Por lo demás, el yolandismo concluye con un esperpento político en el que una ministra del Gobierno reclama manifestaciones contra sí mismo.