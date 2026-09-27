Los socialistas pasan de coquetear con el adelanto a aferrarse a la legislatura porque las urnas ya no "compensan"

El Gobierno está tocado. Tras el asalto masivo de 70.000 inmigrantes en Ceuta y el desahucio de Maricarmen, el Ejecutivo ha encendido todas las alarmas. La preocupación crece en Moncloa y una de las pruebas más evidentes es la reacción desmedida contra el Partido Popular, confiando en que, como ha ocurrido en otras ocasiones, ese discurso vuelva a calar entre la opinión pública. Pero esta vez, lo que parecía una oportunidad política se les está volviendo en contra. Y en Moncloa buscan cómo contener el desangramiento que están padeciendo.

Entre 3.000 y 4.000 inmigrantes continúan en las calles de Ceuta. Han pasado casi dos meses desde el asalto y el Gobierno sigue sin concretar nuevos emplazamientos a los que trasladarlos para liberar los espacios públicos de la ciudad. Una situación que mantiene la tensión y alimenta la preocupación entre los vecinos por la seguridad y la convivencia. El Ejecutivo continúa señalando al Gobierno de Juan Jesús Vivas y trasladando buena parte de la responsabilidad a la administración ceutí. Pero el problema continúa sobre el terreno y las imágenes siguen siendo difíciles de ocultar.

En Moncloa saben, además, que Ceuta puede tener un peso importante en unas próximas elecciones generales. Pero no es el único frente que preocupa al PSOE. La crisis de la vivienda ha entrado de lleno en el debate político y amenaza con convertirse en otro de los grandes lastres del Ejecutivo.

El escenario ha cambiado. Los socialistas han pasado de coquetear con un posible adelanto electoral en el primer trimestre del año que viene a aferrarse a la legislatura y agotar todos los plazos, que podrían llevar las elecciones hasta el 22 de agosto como fecha límite. La razón es que para los socialistas "adelantar ya no compensa". Ya no parece estar sobre la mesa la idea de acudir cuanto antes a las urnas. Ahora toca "resistir" y ganar tiempo. Mantenerse en los sillones porque, según ese mismo cálculo, el horizonte electoral no resulta favorable.

Una frase que retrata el momento que atraviesa el PSOE. Porque mientras el Gobierno intenta ganar tiempo, la crisis de la vivienda sigue golpeando de lleno a miles de ciudadanos. Y el caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de ese malestar después de que la propia afectada señalara al presidente Pedro Sánchez entre los responsables de la situación que atraviesa.

El Gobierno necesita tiempo. Tiempo para intentar cambiar el clima político, para contener el desgaste y para evitar que la acumulación de problemas termine haciendo saltar por los aires las costuras de la coalición. Porque lo que el Ejecutivo pensaba que podía convertirse en uno de los grandes reclamos de la izquierda se ha transformado en uno de sus principales quebraderos de cabeza. La vivienda, los desahucios y la dificultad de miles de familias para acceder a un hogar están colocando al Gobierno a los pies de los caballos, mientras se multiplican las voces que reclaman respuestas.