La izquierda desquiciada y el rearme de España

Hace ya años que sospecho que el principal problema de la izquierda española es su desquiciamiento. Podríamos remontarnos a sus años fundacionales y hallaríamos argumentos, pero no es menester. Que desde sus orígenes se siente en posesión de la verdad absoluta, de la virtud total y, por tanto, se cree con derecho a exterminar, física y políticamente, a sus adversarios por la presunción, infundada y falsada repetidamente, de estar en el lado correcto de la historia, es algo evidente.

En los chistes sobre locos que contábamos de niños, se destacaba el aspecto ilusorio de quienes vivían en un desvarío. Eso era el loco para nosotros. El que no reconocía los hechos reales y actuaba disparatadamente estaba loco. Lo resume el chiste de quien llega a un manicomio y lo recibe un interno. Le pregunta por su nombre y el loco responde: "Napoleón". "Tú estás loco —le dice el portero fuera de quicio—, Napoleón soy yo".

Ahora que vemos la reedición impostada del movimiento de los indignados del 15-M acampando en la Puerta del Sol bajo el despacho de Isabel Díaz Ayuso y junto al Ayuntamiento de Madrid —no en Moncloa ni en el Ministerio de la Vivienda—, no tenemos más remedio que certificar que la izquierda vive un síndrome del eterno retorno hacia fórmulas y conductas anómalas que hace mucho fueron desacreditadas por la testarudez de los hechos.

Aquello no fue otra cosa que la excitación planeada del descontento de algunos grupos ciudadanos, muchos de buena fe, que finalmente fueron ocupados y devorados por los nuevos comunistas de Podemos tras eliminar a todos los demás rivales. El final es bien conocido: cargazos y altos sueldos, chalés traidores a los pisos de Vallecas, tenebrosas demasías sexuales, alianza con las dictaduras más asesinas del mundo y sumen y sigan.

Ahora se trata de Maricarmen, una anciana favorecida por un privilegio franquista que ha consentido ser utilizada por la fiebre izquierdista, sin razón legal ni razón moral, no contra quienes durante ocho años no han resuelto la situación —todos los gobiernos de Pedro Sánchez desde 2018—, sino mayormente contra el PP. Y hablan de expropiación, incluso. Como Hugo Chávez. Es demasiado zafio.

Y ya que están, se trata de matar dos pájaros de un tiro, ocultando una invasión con otra. La invasión de Ceuta, perpetrada por Marruecos con la necesaria complicidad de Pedro Sánchez, ha dejado no solo sin vivienda segura sino también sin vida civil, sin derechos y sin libertades, a más de 80.000 caballas sin que ninguno de estos nuevos invasores socialcomunistas haya tenido ni un detalle. Pero ahora Maricarmen, dijeron todos. Ya no se habla tanto de Ceuta. Ni de la corrupción sanchista. La claridad de su intención es repugnante.

¿Cuál es el problema? Que todas estas operaciones salen bien, o medio bien, cuando sus pretensiones reales permanecen ocultas y no se advierten. Pero con Pedro Sánchez, su Gobierno y sus exgobiernos, los propósitos son evidentes, cristalinos, transparentes. Les quedan unos meses de gobierno. Si no logran revertir la marea española por el cambio moral y político, por encima ya de los 200 escaños con la bendición incluso de una izquierda cabal, tendrán la tentación de pinchar la pelota democrática y acabar con el juego.

Pero he ahí el prodigio de las reacciones, algo sabido en física. España como nación se está rearmando. Para mostrar la importancia de la reacción, pondré un ejemplo europeo, ahora que León XIV ha celebrado Misa sobre el suelo en el que se instalaron las guillotinas —las portátiles iban a provincias— con ausencia del fantoche de Macron. Hasta los musulmanes franceses se dan cuenta de que la incesante intrusión del Islam está despertando la reacción católica de Francia, y, por extensión, la de Europa.

Textualmente: "Me pongo triste cuando veo todo este fervor alrededor del catolicismo, lo venía prediciendo desde hace años y tengo la impresión de ser un agente de la CIA que asiste impotente al regreso de la Unión Soviética. En 45 años, Francia volverá a ser católica y no nos quedará más que llorar con los ojos. Soy un buen jugador, sin embargo, los católicos están mucho mejor organizados y son más determinados que nosotros los musulmanes e incluso que los sionistas; hay que saber reconocer la fuerza de la internacional católica. Los católicos estadounidenses ahora van a inundar el mundo con su soft power, en detrimento tanto de la hegemonía espiritual musulmana en Europa Occidental como del lobby sionista".

Es un mensaje de Miséricorde pour l'Humanité France, una entidad musulmana que se presenta como estudiosa del catolicismo para fomentar el diálogo interreligioso. Los crecientes bautismos de adultos y adolescentes, la llegada del Papa estadounidense que está expandiendo el catolicismo de EEUU por el mundo —y por el Vaticano— y la propia visita del Papa a Francia encierran, para ella, el contenido de una reacción imparable contra el Islam barato y violento.

No somos conscientes, o no del todo, de la reacción nacional española que se está produciendo desde hace años, ya perceptible en millones de personas, y a la que solo falta la expresión política, cultural y moral. Tras el ataque a Ceuta y la farsa de Maricarmen, entre otras muchas corrosiones y corrupciones, hay un movimiento nacional en marcha, como en Francia, y en otros países.

No es vuelta atrás sino situarse frente a un desquiciamiento que está suicidando a Europa.