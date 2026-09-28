Advertencia a Zapatero desde Bolivia: "Analizaremos desde el día 1 de su mandato"

Con todos los frentes penales que tiene abiertos José Luis Rodríguez Zapatero, llama mucho la atención el empeño y la insistencia de su defensa en tratar de anular la causa relacionada con los negocios que el expresidente del Gobierno español hizo en Bolivia. Hasta en dos ocasiones el abogado Víctor Moreno Catena ha pedido a la justicia que bloquee esta parte de la instrucción con la excusa de que su cliente es víctima de una investigación prospectiva y de una "intromisión en su intimidad económica".

Para el equipo de La Radioteca no hay mejor labor que entrometerse en la intimidad económica del primer y único presidente español imputado por corrupción y al que se le acusa de ser el líder de una organización criminal, además de los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública. Viendo el interés de Zapatero y su entorno por borrar el rastro de su paso por Bolivia, esta es precisamente la senda que La Radioteca ha decidido recorrer en el comienzo de su segunda temporada. El objetivo: analizar con la información descubierta en el presente todas y cada una de las andanzas de Zapatero en Bolivia en el pasado, arduo y aún inacabado trabajo puesto que, según sus propias palabras, el mentor de Pedro Sánchez es el "político español que más veces ha visitado Bolivia". Exactamente igual que ocurre con Venezuela.

Durante su investigación, La Radioteca ha descubierto que no son los únicos en este desempeño. Un grupo de senadores bolivianos ha decidido levantar todas las alfombras y crear una comisión de investigación que han llamado "Caso Zapatero". Dieter Brandau ha entrevistado al impulsor de esa comisión, el senador de Alianza Libre José Manuel Ormaechea, que ha dejado clara la intención del Senado boliviano de no dejarse ningún cabo suelto respecto a las actividades de Zapatero en su país: "Todo está sobre la mesa. No se debe descartar nada en cuanto a Zapatero, probablemente desde que era presidente español. Hay que empezar analizando desde el día 1de su mandato".

En ese "todo" que se va a revisar con lupa, el senador Ormachea ha confirmado, a preguntas de La Radioteca, que incluyen el extraño suceso que tuvo lugar en las Navidades de 2019, cuando miembros del GEO de la Policía Nacional encapuchados y armados fueron interceptados por la policía boliviana al ir a recoger a dos diplomáticos españoles a la Embajada de México en La Paz, donde se refugiaban miembros del gobierno anterior de Evo Morales. En su último podcast, La Radioteca recompone las piezas de este rompecabezas en el que vuelve a aparecer la sombra de Zapatero. Y para ello ha contado con la ayuda de quien fuera testigo de excepción de lo ocurrido: la entonces ministra de Exteriores boliviana Karen Longaric.

¿Qué hacían allí esos diplomáticos y geos españoles? ¿Quién les mandó y con qué objetivo? ¿Qué relación guarda Zapatero con este extraño acontecimiento? ¿Qué papel jugaron Margarita Robles y los hombres de Zapatero en Exteriores?

El equipo de La Radioteca ha obtenido información hasta ahora desconocida sobre uno de los incidentes más enigmáticos de la historia de la diplomacia española.