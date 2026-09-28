Aldama acorrala a Sánchez con Delcy: "Quiso dejar cristalino que la conoce" tras su "paseíllo en la ONU"

El empresario Víctor de Aldama ha intervenido en El Programa de Ana Rosa en Telecinco para abordar las recientes informaciones periodísticas publicadas por El Mundo, en las que el periodista Esteban Urreiztieta ha sacado a la luz una serie de mensajes que confirman la estrecha relación de confianza e intimidad entre Aldama y la dirigente venezolana Delcy Rodríguez.

Según las informaciones de El Mundo, los mensajes revelan la coordinación de operativas financieras y logísticas de gran envergadura entre Aldama y Delcy Rodríguez, quien por aquel entonces ejercía como vicepresidenta de Venezuela.

Entre las transacciones se encontraban fletes de buques petroleros de hasta un millón de barriles, cuyas operaciones reportaban cerca de 15 millones de dólares por envío al Ejecutivo venezolano.

Como consecuencia de las sanciones internacionales impuestas al régimen venezolano, los pagos se canalizaban a través de Rusia, mientras que los buques cargaban el crudo en Amuay —sede de una refinería de Pdvsa— para trasladarlo posteriormente a refinerías de Europa y Asia, bajo la supervisión directa de Delcy Rodríguez.

En dichas conversaciones, se ha identificado los seudónimos empleados por los interlocutores: "Vic" identificaba a Víctor de Aldama, "Z" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "El Jefe" o "A" a José Luis Ábalos, y "El 1" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A propósito de estas filtraciones, Aldama ha querido aclarar en televisión la procedencia de los documentos: "Yo siempre he contado esa confianza que tenía con ella, es algo que no he escondido nunca, aunque me han tachado de que me lo inventaba o que era incierto. Se está demostrando una vez más con los mensajes que está sacando Esteban. Ni el despacho de José Antonio Choclán ni yo le hemos trasladado a Esteban las conversaciones. De dónde las esté sacando Esteban es algo que él sabrá, su fuente; él podrá contarlo o no, pero nosotros no se lo estamos dando".

"Cuando hablaba con Delcy, era Ábalos desde mi teléfono"

Aldama también se ha referido al contenido y al alcance de estas comunicaciones, recordando las limitaciones derivadas del procedimiento judicial: "Voy a contar hasta donde pueda contar, porque no olvidemos que la causa sigue secreta. Ahí se demuestra que cuando yo hablaba con Delcy desde mi teléfono, hablaba Ábalos. Yo en su día conté que en el cumpleaños de Ábalos Delcy llama y yo le paso a Ábalos el teléfono. Aquí se demuestra que es cierto, al igual que a Delcy se le pasaba información interna del Gobierno".

Asimismo, ha relacionado esta dinámica con decisiones de política exterior del Gobierno de España, como la sustitución de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya: "Una de las causas de que se destituya a la ministra Laya fue por el inconveniente que hubo en Venezuela por el embajador, al que Delcy quería echar a toda costa. Le pidió una serie de pruebas para que se le hiciera caso, para ver esa relación que estaba funcionando, y se decide destituir a la ministra".

Aldama también ha confirmado que los mensajes demuestran que no era un simple desconocido en el Ministerio, tal y como han trasladado en todo momento desde el Ejecutivo: "¿Cómo sé yo que se va a destituir a la ministra si no me informan desde dentro? Pues igual, todo esto de que yo pasaba por allí, que el presidente me conoció porque yo era uno más que se hacía una foto con él, de que Ábalos me veía dos o tres veces por el Ministerio y básicamente de que todo me lo he inventado... Yo creo que con estos mensajes que están saliendo se está demostrando".

La figura de Delcy Rodríguez

El empresario también ha trasladado su opinión sobre la capacidad política de la mandataria venezolana y el mensaje que, a su juicio, proyectan sus recientes apariciones públicas: "Yo puedo decir que he conocido a pocas personas tan inteligentes como Delcy Rodríguez y tan capaces como ella. Que esté donde está no me sorprende, que esté llevando a cabo una negociación con el presidente del Estado más poderoso del mundo no me sorprende. No me sorprende nada el paseíllo que se hizo el otro día en la ONU para ver a Pedro Sánchez".

En la misma línea, el empresario ha situado la postura de Delcy Rodríguez frente a Pedro Sánchez, asegurando que la dirigente venezolana busca dejar constancia de los vínculos existentes entre ambos países: "Ella es una persona muy inteligente, está viendo todo lo que está pasando en España. A este señor se le olvida o tiene amnesias temporales y se le olvida la gente, se le olvida quiénes están a su alrededor. Ella quiso dejar cristalino que la conoce, que está presente y que no pueda decir en cualquier momento que no ha tenido relación con ella, así como que Venezuela ha tenido tratos más que significativos con España".