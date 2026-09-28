El Gobierno moviliza a sus votantes contra el Gobierno

Desesperados por movilizar a sus votantes, Sumar y el PSOE han empezado a movilizarlos contra el Gobierno del PSOE y Sumar. Quien lo ha expresado con mayor claridad es la vicepresidenta Yolanda Díaz. "Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos", fue su llamamiento. A Díaz le quedan dos telediarios para irse, eso espera, a un puesto internacional, la sinecura con la que el alto cargo español endulza la amargura de gobernar su país. Pero esta agitación surrealista no es sólo cosa del socio menor, que es el más vapuleado en las encuestas y maquina un cambio de marca. Los de Pedro Sánchez apuestan como el que más por aumentar la tensión, aunque sea contra ellos mismos. El caso es prender fuego; tiempo habrá de reorientar el incendio y abrasar a la oposición.

La enérgica protesta del Gobierno contra la crítica situación de la vivienda en España es una protesta contra las consecuencias de su política. Empezaron pronto, en 2018, nada más llegar, con decisiones sobre los alquileres que convencieron a parte de los pequeños propietarios, la gran mayoría, de que no era buena idea mantener sus pisos en alquileres de larga duración. El Gobierno desequilibró la balanza en perjuicio del propietario y esto solo podía agravar un problema de falta de oferta y precios altos. Pero quería presumir de que alzaba un "escudo social" contra los avatares de la vida y que atacaba a los "poderosos" dueños de un piso o dos. El placebo, lo de construir vivienda pública, requeteanunciado en campañas electorales, como que no. El Gobierno ha cebado la bomba y ahora se dispone tan ricamente a aprovechar la explosión.

Una de las primeras tareas de la fábrica gubernamental de relatos es convencer a los ciudadanos de que el Gobierno no lleva ocho años ahí. De que no ha gobernado, no hace falta convencerlos. La otra es persuadirlos de que el desahucio de la señora Abascal nada tiene que ver con leyes aprobadas a lo largo de los años por Gobiernos del Partido Socialista, sino que se debe a la maldad de la derecha y de los fondos buitre. A efectos de propaganda da igual que no haya, en este asunto, ningún fondo buitre ni fondo tiburón, ni que esos fondos tengan solo un porcentaje menor de los pisos en alquiler. La propaganda surtirá su efecto aturdidor y emotivo, pero al mismo tiempo la "gran reacción social" que ha provocado hará que más dueños de pisos en alquiler estén pensando en retirarlos de un mercado en el que mandan la demagogia y el activismo. "Cuanto peor, mejor", se dirán los de Sánchez frotándose las manos.

Pues vale. Ya tenemos acampada en Sol contra las acampadas en Ceuta. Las cadenas de televisión, hambrientas, ponen a sus reporteros en la plaza madrileña, que es más fácil que tenerlos allá. Estamos rodando la secuela de los "indignados" 15 años después, qué emocionante, y con toda la farándula, radical chic de Tom Wolfe. Pero a los que se frotan las manos se impone un recordatorio. Después de aquel mayo, hubo un noviembre. Hubo una mayoría absoluta del PP. Fue el epílogo de la feroz movilización.