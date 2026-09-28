Los 42 pisos públicos de Pedro Sánchez en Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está muy tocado. La invasión de Ceuta ha desnudado todas las carencias del Ejecutivo, de las morales a las funcionales. La única respuesta ante una agresión indisimulable ha sido intentar exculpar al agresor y agradecer su inestimable colaboración en la transformación de Ceuta en un vertedero. Hiede a Gobierno títere, en descomposición y en desbandada. La acampada en la Puerta del Sol de Madrid es otro retrato de la España sanchista, corrupta y desquiciada.

La negación de la realidad es la estrategia del líder socialista. La burbuja del desahucio de Maricarmen es una cortina de humo para relegar Ceuta en los informativos que puede tener efectos indeseados para sus impulsores. Después de ocho años al frente del Gobierno, ni los más fanáticos tragan con la especie de que la culpa del problema de la vivienda es de Díaz Ayuso y Martínez Almeida.

El mismo Gobierno que no sabe qué hacer en Ceuta es el que no ha hecho vivienda pública, el que no ha tenido entre sus prioridades la vivienda asequible, el que se ha desentendido por completo de todo lo que no sea alterar el mercado inmobiliario en su propio beneficio con una política fiscal confiscatoria. Ese Gobierno ha carecido por completo de la más mínima sensibilidad con los desahuciados al tiempo que ha fomentado el allanamiento de la propiedad privada y el lucro okupa.

Ahora que se aproxima el final de la legislatura, la parte de Sumar de ese Ejecutivo amenaza a la parte del PSOE con incendiar las calles si no asume sus ataques contra la propiedad privada y la intervención del mercado inmobiliario con el recurso a las expropiaciones si es necesario. Los socialistas tienen una acreditada experiencia en expropiaciones, con lo que no hay el más mínimo inconveniente en aceptar los dictados de sus socios. Otra cosa será lo que hagan el PNV y Junts, erigidos en representantes de los pequeños propietarios del País Vasco y Cataluña.

Que el decreto Maricarmen embarranque en el Congreso es lo que menos le importa a Pedro Sánchez, que afronta la situación con su característica ausencia de empatía. ¿Maricarmen? Ah, sí. "Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin ninguna duda", ha declarado el presidente del Gobierno este lunes en Barcelona, donde fue a presidir un acto del Grupo Godó y a inaugurar cuatro pisos públicos de alquiler asequible. Bueno, cuatro, no. Exactamente 42. Una obra faraónica. Sin duda. El edificio se llama Illa Siberia, tal vez un homenaje al presidente de la Generalidad. El objetivo era postergar Ceuta y se ha conseguido. Cada día tiene su afán.