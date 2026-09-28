El 'decreto Maricarmen' encalla: Sumar dice que está "muy lejos" del acuerdo

El Gobierno negocia in extremis para llevar este martes al Consejo de Ministros el nuevo Real Decreto de Vivienda. Un texto promovido al calor del creciente clamor social y que, en un primer momento, el ala socialista del Ejecutivo no contemplaba aprobar esta semana. Las movilizaciones convocadas en toda España y la acampada instalada el pasado sábado en la Puerta del Sol —que sus participantes no tienen previsto levantar hasta que el Gobierno ponga sobre la mesa medidas que den una respuesta al problema de la vivienda— han elevado la presión sobre el Ejecutivo. Y también han evidenciado las profundas diferencias entre los socios de Gobierno, cuyas posiciones siguen muy "alejadas".

"No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía", aseguran fuentes del socio minoritario del Gobierno. Sumar amenaza con repetir la escena del pasado 20 de marzo, cuando sus ministros plantaron a sus compañeros en el Consejo de Ministros hasta conseguir que se incorporaran medidas en materia de vivienda al Real Decreto de medidas por la guerra de Irán.

"El decreto debe escuchar el clamor de la calle", sostienen estas mismas fuentes, que reconocen que "el texto queda aún lejos de dar una respuesta clara". La tensión se ha trasladado también a las redes sociales, donde varios ministros de Sumar han expresado públicamente su disconformidad con el rumbo de las negociaciones.

Aún estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros. Prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones,… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 28, 2026

A esta hora, el acuerdo sobre el RD de Vivienda sigue lejos. No vamos a permitir que se diluyan las medidas que exige la calle ni a validar un texto que no esté a la altura. El martes tiene que ir al Consejo de Ministros un decreto Maricarmen que proteja a la gente frente a los buitres. Sí o sí. — Sira Rego (@sirarego.bsky.social) 2026-09-28T07:31:06.496Z

Desde el Ministerio de Vivienda, las medidas planteadas pasan por reforzar la protección frente a los desahucios y prohibir la "compra especulativa por parte de los fondos buitre". El paquete contempla también la "estabilización de los contratos de alquiler", la regulación de los alquileres de temporada y la aplicación del IVA a los pisos turísticos.

Además, el Gobierno plantea bonificaciones fiscales tanto para los inquilinos como para los propietarios que "bajen el precio del alquiler", ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal de vivienda y una nueva reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida.

Pero para Sumar, el paquete se queda corto. El socio minoritario sostiene que ya "no valen ni medias tintas ni parches" y reclama medidas de mayor alcance. Eso sí, atrás queda la reivindicación que defendían la semana pasada de expropiar la vivienda de Maricarmen.

La negociación encara así sus últimas horas con las posiciones todavía enfrentadas y con Sumar advirtiendo de que no dará su visto bueno si el Decreto no responde, a su juicio, a la presión social existente en las calles.