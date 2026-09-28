Junts acusa al Gobierno de dinamitar el acuerdo de vivienda: "Da por buenas las okupaciones"

La negociación sobre el real decreto ley que el Gobierno pretende llevar al Consejo de Ministros este martes se complica y apunta a una noche larga de negociaciones entre el PSOE y Sumar. Las conversaciones entre los socios continúan a contrarreloj para cerrar un texto que permita sacar adelante el paquete de medidas que respondan al clamor social, mientras Junts eleva la presión y advierte de que los cambios introducidos en las últimas horas alejan el acuerdo.

Los de Carles Puigdemont consideran que el Gobierno se ha alejado del consenso trabajado durante los últimos días. Fuentes de Junts sostiene que el Ejecutivo había planteado esta mañana una propuesta de "posible consenso" con la que estaban "mayoritariamente de acuerdo", pero denuncia que el texto ha cambiado sustancialmente durante la tarde "debido a la presión de sus socios".

Los independentistas acusan al Gobierno de haber convertido el decreto en un "ómnibus", al incorporar "múltiples medidas que no formaban parte de lo trabajado" y que, según Junts, ya dificultaron la convalidación de anteriores decretos. Entre sus principales objeciones, Junts señala que el nuevo texto "recupera dar por buenas las okupaciones" y critica la modificación de hasta 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos mediante real decreto, cuando esta reforma ya se está tramitando en el Congreso.

"Nosotros queremos que haya acuerdo. Por nosotros no quedará", asegura Junts, que mantiene abierta la puerta a seguir negociando. "Estamos dispuestos a seguir hablando y trabajando hasta el final", añade la formación. "Aún están a tiempo", advierten al tiempo que reclaman que el objetivo sea "encontrar soluciones" en materia de vivienda y no simplemente conseguir "una foto, un tuit o un titular".

El Gobierno de coalición afronta horas decisivas para intentar cerrar un texto que concilie sus posiciones y que, además, pueda contar con los apoyos parlamentarios necesarios. La noche, por tanto, se presenta larga en el seno del Ejecutivo tras una jornada de llamadas e intercambio de documentos incesante. Las conversaciones continuarán durante las próximas horas. Los socialistas aseguran que su decreto "evitará situaciones como la de Maricarmen", mientras Sumar mantiene sus líneas "irrenunciables".