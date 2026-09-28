Policías contestan al delegado del Gobierno: la acampada en Sol debe ser desmantelada

El portavoz de la Confederación Española de Policía, David Gutiérrez, ha denunciado que la acampada en la Puerta del Sol constituye un desorden público de competencia policial clara, y ha cargado contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, en Madrid por ignorar el aumento de la violencia mientras las plantillas de la Policía Nacional llevan años sin reforzarse.

En La Noche de Cuesta, Gutiérrez ha rechazado el argumento de que la concentración sea pacífica por el mero hecho de no haber generado incidentes físicos. "Sería pacífico si cualquier persona pudiera deambular con normalidad por la Puerta del Sol, que pertenece a todos los madrileños", ha señalado. Ha insistido en que la ley obliga a comunicar las manifestaciones precisamente porque es posible ocupar una vía pública durante un tiempo determinado, no indefinidamente. También, ha recordado que "la Constitución señala que la seguridad es competencia del Estado".

Gutiérrez ha aprovechado para dirigirse directamente al delegado del Gobierno en Madrid. "Queremos decirle que a ver si va tomando nota de lo que ha hecho su compañero el delegado del Gobierno en Ceuta, que ya iba con dos meses de retraso. Este va con años de retraso, porque cada año aumentan las agresiones a la Policía Nacional en esta comunidad y el delegado se dedica a otros muchos asuntos menos a proteger a sus policías", ha afirmado.

El portavoz ha explicado cómo se ha deteriorado la seguridad en la Comunidad de Madrid. Cada vez se incautan más armas blancas en la calle, aumentan los apuñalamientos, las tentativas de homicidio y las agresiones sexuales, y la respuesta necesaria es más fuerza policial. "Llevamos años reclamando que aumenten las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Eso se combate con fuerza policial. Y este delegado, en vez de aumentar el catálogo como debería, se dedica a hacer otras muchas cosas, entre ellas cuestiones políticas que poco o nada tienen que ver con la seguridad", ha concluido.