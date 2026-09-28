Rocío de Meer llama "hijo de puta" a Ortega-Smith

La diputada de Vox, Rocío de Meer, ha insultado a Javier Ortega-Smith, después de que saliera a la luz una conversación de este con la que fuera directora de Comunicación del partido. Y es que De Meer, en una publicación de su cuenta de X, ha afirmado que Ortega-Smith es "un hijo de puta".

El País ha publicado la conversación telefónica en la que el ex de Vox reprochó a la trabajadora del partido, Alba Moreno, que, durante su baja por maternidad, no hiciera "ni una visita" a su equipo. Por esa conversación y el tono de Javier Ortega-Smith, Rocío de Meer ha afirmado: "Este señor es un hijo de puta y no está en Vox. Alba es una crack y una madraza y sí está en Vox".

Este señor es un hijo de puta y no está en Vox. Alba es una crack y una madraza y sí está en Vox. Un abrazo fortísimo, Alba. https://t.co/ENFXbbdg0n — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) September 28, 2026

Querella

El origen del enfrentamiento surge a raíz de una denuncia que interpuso la empleada de Vox que ejercía de directora de Comunicación del grupo municipal por el despido que se le notificó el mismo día en que se reincorporaba de su baja por maternidad. Moreno decidió querellarse contra Ortega-Smith por trato vejatorio y degradante. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado que la conversación que mantuvo con el exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid constituya un delito.

Asimismo, Javier Ortega-Smith pasó a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de julio. En febrero, además, fue expulsado de forma cautelar del partido por desacatar una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Fue por ese motivo que el partido que preside Santiago Abascal decidió activar un procedimiento disciplinario por una infracción "muy grave". Por su parte, Ortega-Smith decidió denunciar a Vox al considerar que se vulneraban sus derechos fundamentales. También solicitó como medidas cautelares que se mantuviera su condición de afiliado; no obstante, la juez desestimó las medidas cautelares que había solicitado al no apreciar la magistrada que se cumplieran los requisitos legales para adoptar esas medidas.