Sánchez se fotografía con pisos asequibles mientras el Gobierno se la juega con el 'decreto Maricarmen'

El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras la crisis de la vivienda moviliza a ciudadanos en distintos puntos de España, con la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid, como una de las protestas más visibles, y crece la presión sobre el Gobierno para que dé respuestas, Pedro Sánchez ha elegido este lunes, a menos de 24 horas de que el Consejo de Ministros apruebe previsiblemente el nuevo real decreto de vivienda, trasladarse a Barcelona y fotografiarse junto a una promoción de viviendas de alquiler asequibles.

La que iba a ser la gran bandera del Gobierno, "la legislatura de la vivienda", se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para Moncloa. Sin embargo, Sánchez ha optado por reivindicar la acción de su Gobierno y proyectar hacia el futuro la solución de un problema que lleva años agravándose, en lugar de asumir una mayor autocrítica sobre la situación que atraviesan miles de familias para acceder a una vivienda.

"Un Gobierno responsable no se limita a gestionar el presente, bien importante; tiene la obligación de levantar la mirada, de anticiparse, la obligación de acomodar la legislación a esas transformaciones sociales y, por tanto, evitar que ocurra lo contrario: que algunas leyes sean una foto fija de un mundo que ya no reconocemos ni tampoco nos reconocemos en él", ha proclamado Sánchez durante la clausura del acto de presentación del informe Vidas Futuras: un día en 2050.

El presidente se presentaba así como el dirigente que mejor se ha anticipado a los problemas y que ha adaptado la legislación a las nuevas realidades sociales. Y, precisamente en ese contexto, Sánchez insistía: "Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin ninguna duda". Una afirmación que llega después de casi ocho años en La Moncloa, durante los cuales la vivienda se ha consolidado como uno de los principales problemas sociales y económicos del país.

Cataluña es la comunidad autónoma que registra el mayor número de desahucio en España. Pese a ello, el Ejecutivo utiliza habitualmente a Cataluña como ejemplo de buena gestión gracias a la aplicación de la Ley de Vivienda. En el día de hoy, Sánchez ha preferido exhibir su sintonía con el presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, mientras sus propios socios de Gobierno le reclaman medidas más contundentes y le reprochan que siga "arrastrando los pies" ante la crisis de la vivienda.