Un diputado del PSOE acusa en esRadio al Gobierno de usar al exdelegado en Ceuta de "parapeto" de Marlaska

El diputado del PSOE en Ceuta Melchor León ha intervenido en La Noche de Cuesta para analizar la situación en la frontera de Ceuta y el relevo en la Delegación del Gobierno tras la salida de Miguel Ángel Pérez Triano. Durante la entrevista, León ha defendido que ya se ha detectado una nueva concentración de inmigrantes en la zona marroquí próxima a Benzú.

León ha confirmado las informaciones aportadas previamente en el programa por el analista Rubén Pulido sobre la presencia de inmigrantes en los alrededores de la frontera. "Lo que está contando Rubén es cierto", ha asegurado, explicando que desde los días 20 o 22 la Guardia Civil mantiene vigilada la zona. A su juicio, Marruecos podría estar utilizando estos movimientos para proyectar una imagen de colaboración con España y Europa: "Yo creo que era una estrategia de Marruecos también, para el día 23 decir que ellos estaban colaborando con Europa y con España en contra de la inmigración ilegal".

El nuevo delegado

El diputado socialista también se ha referido al nombramiento de David de la Encina como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta y ha cuestionado su vinculación con la ciudad. "Es una persona mandada por el señor Sánchez, por el presidente del Gobierno, es una persona a la que no le importa Ceuta", ha afirmado.

León ha señalado además que el delegado "viene bien pagado" y ha restado importancia a sus funciones al existir un mando único en materia de seguridad. Sus declaraciones se han producido después de que durante el programa se recordara un correo de De la Encina de 2014 en el que solicitaba mantener su sueldo mientras se preparaba para ser candidato en su localidad.

El diputado socialista ha cuestionado que se haya elegido para el puesto a una persona sin vinculación con Ceuta y ha asegurado que el nuevo delegado podría limitarse a transmitir "las mentiras a las que nos tiene acostumbrados" el Gobierno.

"Un parapeto"

Preguntado por la salida del anterior delegado del Gobierno, León ha asegurado que considera que fue cesado por el Gobierno central. Su explicación apunta directamente al Ministerio del Interior y a las alertas previas a la entrada masiva de inmigrantes.

Según ha relatado, el jefe de gabinete del anterior delegado habría declarado ante la Audiencia Nacional que avisó al delegado el día anterior de lo que iba a suceder y de las alertas del CNI. "Entonces entiendo yo que es una maniobra también por parte del Gobierno para que esto no escale más arriba", ha afirmado.

León ha distinguido entre la responsabilidad que atribuye al delegado y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "El máximo responsable de esto es el señor Marlaska", ha sostenido, para después acusar al Ejecutivo de intentar "poner un parapeto en el delegado del Gobierno para que esto no escale más al señor Marlaska, que es el máximo responsable".