El Gobierno se lava las manos con la acampada de Sol y carga la actuación sobre Almeida

El Gobierno prefiere desentenderse de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, no solo ante las responsabilidades políticas que los propios manifestantes le reclaman, como reflejan algunas de sus pancartas: "PSOE y Sumar son responsables de nuestra miseria". También desde La Moncloa han optado por quitarse el problema de encima ante el requerimiento enviado por la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno para que desaloje la acampada de Sol en un plazo de 48 horas.

Fuentes gubernamentales apelan al carácter "pacífico" de la protesta para no intervenir y remiten cualquier actuación a la Policía Municipal mientras Ayuntamiento y Comunidad reclaman a la Delegación que asuma el control del orden público.

La tesis del Gobierno es que se trata de una concentración "cívica" y al amparo del derecho de manifestación. Por tanto, Interior no considera que exista motivo para una intervención de la Policía Nacional y apunta al ámbito municipal cualquier actuación sobre el espacio público.

De esta forma, el Gobierno vuelve a pasar la pelota a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras aprovecha cualquier ocasión para convertirla en el blanco de sus ataques. Ya lo hizo el presidente Pedro Sánchez desde Nueva York, cuando utilizó las críticas de Ayuso y Almeida para esquivar las explicaciones sobre el desahucio de Maricarmen denunciando la "falta de empatía y compromiso de los que tienen competencias para poder evitar lo que hemos visto".

Mientras tanto, el Ejecutivo madrileño exige el fin inmediato de la acampada y advierte de que emprenderá acciones legales ante lo que considera la pasividad del representante de Sánchez en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, acusa a la Delegación del Gobierno de "dejación de funciones" y sostiene que el control del orden público durante una manifestación corresponde a la Administración del Estado.