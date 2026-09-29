La Policía desaloja la playa de Benítez en Ceuta tras varias huidas y hallar a inmigrantes ocultos en conductos de agua

La Policía Nacional ha detectado mediante drones a inmigrantes en el interior del conducto que transporta el agua desde el pantano hasta la playa de Benítez, en Ceuta. Los agentes han utilizado cámaras térmicas para comprobar que había personas dentro de la infraestructura.

El hallazgo se ha producido durante el operativo desplegado este martes para desalojar el asentamiento chabolista de la playa de Benítez, donde pernoctaban centenares de inmigrantes. El dispositivo ha comenzado a las 7:00 horas con el despliegue de más de una decena de furgones de la Policía Nacional.

Minutos antes de las 8:00 horas, alrededor de medio centenar de agentes antidisturbios se han desplegado en la arena y han comenzado a despertar a los inmigrantes. Los agentes les han indicado que recogieran sus pertenencias y abandonaran las chabolas.

Los inmigrantes han sido organizados en filas y trasladados hasta los autobuses que los llevarían al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), situado en las naves del Tarajal, donde serán filiados por la Policía Nacional.

Por "motivos de seguridad"

Durante el operativo, los agentes también se han desplegado en el extremo del paseo que conduce al centro de la ciudad para evitar posibles estampidas. Además, más de cinco furgones se han ubicado en la cercana playa del Trampolín, donde pernoctan más de 4.000 inmigrantes, para evitar que se desplazaran hacia Benítez.

Está previsto que la Policía perimetre el acceso a la playa de Benítez por la zona de la desalinizadora para evitar que el asentamiento vuelva a ocuparse, como ya ha ocurrido anteriormente en la playa del Trampolín.

El desalojo responde a "motivos de seguridad", ya que en la zona se encuentra el aliviadero de una presa, utilizado para evacuar el agua cuando el pantano alcanza niveles elevados.