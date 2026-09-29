Maricarmen y sus perroflautas

El desahucio de un inquilino que ocupa de manera ilegal una vivienda, después de agotar todas las prórrogas y bajo el mandato de la Justicia, ha de celebrarse como el ejercicio del derecho legítimo de los dueños a disfrutar de su propiedad. Todo lo demás es basura progre para consumo de los que quieren vivir a costa de los demás, a menudo con éxito, en función de una legislación demasiado comprensiva con el que prefiere no madrugar.

María del Carmen de Abascal, o sea, Maricarmen, sostiene que la han echado de su casa. En consecuencia, ha llamado a tomar las plazas y las calles de las principales ciudades para concienciar a la sociedad y denunciar su entramado falocéntrico con tiendas de campaña mugrosas, charlas sobre espacios convivenciales libres de violencias inmobiliarias, debates sobre la gentrificación de los afectos vecinales y conciertos de bongó. Pero el hecho que desmonta la legitimidad de las performancias de tanto desocupado es que a Maricarmen nadie la ha echado de su casa, porque la vivienda que ha venido ocupando durante 70 años, los últimos 19 sin contrato, no era suya. Era de los dueños legítimos que, felizmente, han conseguido recuperar su propiedad.

Los perroflautas andan entretenidos con el drama de Maricarmen y, dado que las televisiones los sacan a cada momento como si fueran la encarnación del núcleo irradiador de la democracia, creen realmente que están contribuyendo a forjar un mañana resiliente e inclusivo, cuando lo que están haciendo es dar mucho por saco a los que viven cerca de sus campamentos improvisados.

Maricarmen ya tiene a sus perroflautas, el primero de los cuales es Pedro Sánchez, faltaría más. España atesora muchas singularidades que nos alejan de los países de nuestro entorno, una de las cuales, y no menor, es que los perroflautas están en el Consejo de Ministros redactando leyes, que solo su debilidad parlamentaria impide que lleguen tal cual al Boletín Oficial del Estado.

Este viernes habrá otro paseíllo parlamentario a cuenta de los dos decretos Maricarmen, dos, porque uno solo parecía poco para los méritos de la anciana activista. Dando por hecho que la izquierda en bloque los apoyará, todo dependerá, una vez más, de lo que decida Puigdemont, lo que da una idea de la degradación imparable de la política española en los últimos años.

Sea como fuere, Sánchez habrá cumplido su objetivo de desviar la atención de su traición con la invasión de Ceuta, que es de lo que se trata. Y los perroflautas de Maricarmen que vayan desmontando poco a poco sus laboratorios convivenciales, porque no parece que los políticos izquierdistas, muchos de ellos grandes tenedores de propiedades inmobiliarias, le vaya a facilitar a la anciana agitadora una solución habitacional.